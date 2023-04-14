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Купить дом в Германии

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71 объект найдено
Дом 3 спальнив Саарбрюкен, Германия
Дом 3 спальни
Саарбрюкен, Германия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 288,000
Отдельный дом в Дудвайлере ( Саарбрюккен ) продается! Частично отремонтированный режим! EC…
Дом 6 спаленв Pirmasens, Германия
Дом 6 спален
Pirmasens, Германия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 260,000
EFH DHH на продажу в Пирмазенс! Очень хорошее состояние! Верхнее местоположение! 66955 Пир…
Дом 2 спальнив Pirmasens, Германия
Дом 2 спальни
Pirmasens, Германия
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 575,000
Мы просим два новых строительных проекта в 66955 Pirmasens. Описание объекта Предложение в…
Дом 5 спаленв Dellfeld, Германия
Дом 5 спален
Dellfeld, Германия
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 219,000
Таунхаус 7 комнатв Гамбург, Германия
Таунхаус 7 комнат
Гамбург, Германия
7 Количество комнат 400 м² Количество этажей 3
€ 6,990,000
Шикарная недвижимость - новый трехэтажный таунхаус в элитном районе Гамбурга. Кол-во ванн…
Дом 7 комнатв Франкфурт-на-Майне, Германия
Дом 7 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
7 Количество комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 2,550,000
Современный 2-х этажный дом (7 комнат) в одном из центральных районов Франкфурта - Остенд. …
Таунхаус 5 комнатв Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
5 Количество комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 1,500,000
Новый современный дом с качественной отделкой в относительно молодом и зеленом районе Франкф…
Таунхаус 4 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
4 Количество комнат 105 м² Количество этажей 2
€ 565,000
Продается двухэтажный таунхаус в спокойной районе Франкфурта на Майне. Домпредлагает нов…
Вилла 7 комнатв Штарнберг, Германия
Вилла 7 комнат
Штарнберг, Германия
7 Количество комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 10,500,000
Вилла в стиле хай-тек с роскошным оборудованием, садом и с бассейном на озере Штарнберг в эл…
Вилла 10 комнатв Грюнвальд, Германия
Вилла 10 комнат
Грюнвальд, Германия
10 Количество комнат 490 м² Количество этажей 2
€ 11,500,000
10-комнатная вилла с лифтом с большим участком в престижном районе Мюнхена - Грюнвальд. Гос…
Вилла 9 комнатв Dreieich, Германия
Вилла 9 комнат
Dreieich, Германия
9 Количество комнат 415 м² Количество этажей 2
€ 5,500,000
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
Вилла 9 комнатв Бад-Фильбель, Германия
Вилла 9 комнат
Бад-Фильбель, Германия
9 Количество комнат 320 м² Количество этажей 2
€ 2,500,000
Красивый загородный дом с камином во французском стиле в спокойном и тихом пригороде Франкфу…
Дом 5 комнатв Dornach, Германия
Дом 5 комнат
Dornach, Германия
5 Количество комнат 172 м² Количество этажей 2
€ 2,600,000
Элегантная и высококачественная городская вилла с террасой в зеленом районе столицы Баварии …
Дом 7 комнатв Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
Дом 7 комнат
Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
7 Количество комнат 175 м² Количество этажей 3
€ 1,850,000
Современный "умный дом" с центральным расположением в курортном городе Бад Хомбург. Кол…
Таунхаус 5 комнатв Берлин, Германия
Таунхаус 5 комнат
Берлин, Германия
5 Количество комнат 180 м² Количество этажей 3
€ 1,700,000
Дом (Таунхаус) с террасой, балконом, парковочным местом перед домом и собственным небольшим …
Вилла 10 спаленв Langwarden, Германия
Вилла 10 спален
Langwarden, Германия
15 Количество комнат 4 ванных комнат 550 м² 2/2 Этаж
€ 490,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 6 спаленв Klostermoor, Германия
Дом 6 спален
Klostermoor, Германия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 319,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 7 спаленв Rorichum, Германия
Дом 7 спален
Rorichum, Германия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 479,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Tinnen, Германия
Дом 4 спальни
Tinnen, Германия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² 2/2 Этаж
€ 480,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Rhede Ems, Германия
Дом 2 спальни
Rhede Ems, Германия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 289,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спаленв Эрбах, Германия
Дом 5 спален
Эрбах, Германия
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 660,000
Просторный особняк с двумя окружающими садами в сказочном месте недалеко от берегов Дуная на…
Замокв Рейнланд-Пфальц, Германия
Замок
Рейнланд-Пфальц, Германия
2 800 м²
€ 5,000,000
Германия Рейнланд-Пфальц Замок -отель Аутентичный замок, восстанов…
Замокв Бавария, Германия
Замок
Бавария, Германия
1 300 м²
€ 17,000,000
Германия Бавария Старинный замок в Баварии Великолепный, неприступ…
Замокв Нижняя Саксония, Германия
Замок
Нижняя Саксония, Германия
1 223 м²
€ 4,800,000
Германия Саксония-Анхальт Замок-усадьба Великолепный замок с больш…
Дом 4 спальнив Берлин, Германия
Дом 4 спальни
Берлин, Германия
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Дом 6 комнатв Берлин, Германия
Дом 6 комнат
Берлин, Германия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 189 м²
Цена по запросу
Виллав Бавария, Германия
Вилла
Бавария, Германия
1 174 м²
€ 3,500,000
Германия Бавария &nbsp; Шикарная вилла с участком 6га &nbsp; Ш…
Вилла 6 спаленв Гамбург, Германия
Вилла 6 спален
Гамбург, Германия
4 ванных комнат
€ 3,400,000
Уникальная вилла на парковом участке с южной стороны в отличном месте Впечатляющая вилла ра…
Дом 3 спальнив Гамбург, Германия
Дом 3 спальни
Гамбург, Германия
300 м²
€ 4,250,000
Первоначально построенный в 1859 году, бывший водопровод на Фалькенштайнер Уфер был преобраз…
Вилла 3 спальнив Гамбург, Германия
Вилла 3 спальни
Гамбург, Германия
2 ванных комнат
€ 7,800,000
Исторический таунхаус эпохи Вильгельма в лучшем месте недалеко от Альста Всего в нескольких…

Регионы с недвижимостью на продажу

Бавария
Гессен
Бранденбург
Нижняя Саксония
Рейнланд-Пфальц
Потсдам
Франкфурт-на-Майне
Pirmasens
Баден-Вюртемберг
Берлин
Мюнхен
Bad Homburg vor der Hoehe
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