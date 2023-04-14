Купить дом в Германии

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71 объект найдено
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Дом 3 спальни
Саарбрюкен, Германия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 2
€ 288,000
Отдельный дом в Дудвайлере ( Саарбрюккен ) продается! Частично отремонтированный режим! EC…
Дом 6 спален
Pirmasens, Германия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 3
€ 260,000
EFH DHH на продажу в Пирмазенс! Очень хорошее состояние! Верхнее местоположение! 66955 Пир…
Дом 2 спальни
Pirmasens, Германия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 575,000
Мы просим два новых строительных проекта в 66955 Pirmasens. Описание объекта Предложение в…
Дом 5 спален
Dellfeld, Германия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 219,000
Таунхаус 7 комнат
Гамбург, Германия
7 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 3
€ 6,990,000
Шикарная недвижимость - новый трехэтажный таунхаус в элитном районе Гамбурга. Кол-во ванн…
Дом 7 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
7 Количество комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 2,550,000
Современный 2-х этажный дом (7 комнат) в одном из центральных районов Франкфурта - Остенд. …
Таунхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
5 Количество комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Новый современный дом с качественной отделкой в относительно молодом и зеленом районе Франкф…
Таунхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
4 Количество комнат
105 м²
Количество этажей 2
€ 565,000
Продается двухэтажный таунхаус в спокойной районе Франкфурта на Майне. Домпредлагает нов…
Вилла 7 комнат
Штарнберг, Германия
7 Количество комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 10,500,000
Вилла в стиле хай-тек с роскошным оборудованием, садом и с бассейном на озере Штарнберг в эл…
Вилла 10 комнат
Грюнвальд, Германия
10 Количество комнат
490 м²
Количество этажей 2
€ 11,500,000
10-комнатная вилла с лифтом с большим участком в престижном районе Мюнхена - Грюнвальд. Гос…
Вилла 9 комнат
Dreieich, Германия
9 Количество комнат
415 м²
Количество этажей 2
€ 5,500,000
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
Вилла 9 комнат
Бад-Фильбель, Германия
9 Количество комнат
320 м²
Количество этажей 2
€ 2,500,000
Красивый загородный дом с камином во французском стиле в спокойном и тихом пригороде Франкфу…
Дом 5 комнат
Dornach, Германия
5 Количество комнат
172 м²
Количество этажей 2
€ 2,600,000
Элегантная и высококачественная городская вилла с террасой в зеленом районе столицы Баварии …
Дом 7 комнат
Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
7 Количество комнат
175 м²
Количество этажей 3
€ 1,850,000
Современный "умный дом" с центральным расположением в курортном городе Бад Хомбург. Кол…
Таунхаус 5 комнат
Берлин, Германия
5 Количество комнат
180 м²
Количество этажей 3
€ 1,700,000
Дом (Таунхаус) с террасой, балконом, парковочным местом перед домом и собственным небольшим …
Вилла 10 спален
Langwarden, Германия
15 Количество комнат
4 ванных комнат
550 м²
2/2 Этаж
€ 490,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 6 спален
Klostermoor, Германия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
2/2 Этаж
€ 319,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 7 спален
Rorichum, Германия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
2/2 Этаж
€ 479,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Tinnen, Германия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
2/2 Этаж
€ 480,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Rhede Ems, Германия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
1/1 Этаж
€ 289,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален
Эрбах, Германия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 660,000
Просторный особняк с двумя окружающими садами в сказочном месте недалеко от берегов Дуная на…
Замок
Рейнланд-Пфальц, Германия
2 800 м²
€ 5,000,000
Германия Рейнланд-Пфальц Замок -отель Аутентичный замок, восстанов…
Замок
Бавария, Германия
1 300 м²
€ 17,000,000
Германия Бавария Старинный замок в Баварии Великолепный, неприступ…
Замок
Нижняя Саксония, Германия
1 223 м²
€ 4,800,000
Германия Саксония-Анхальт Замок-усадьба Великолепный замок с больш…
Дом 4 спальни
Берлин, Германия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Дом 6 комнат
Берлин, Германия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
189 м²
Цена по запросу
Вилла
Бавария, Германия
1 174 м²
€ 3,500,000
Германия Бавария Шикарная вилла с участком 6га Ш…
Вилла 6 спален
Гамбург, Германия
4 ванных комнат
€ 3,400,000
Уникальная вилла на парковом участке с южной стороны в отличном месте Впечатляющая вилла ра…
Дом 3 спальни
Гамбург, Германия
300 м²
€ 4,250,000
Первоначально построенный в 1859 году, бывший водопровод на Фалькенштайнер Уфер был преобраз…
Вилла 3 спальни
Гамбург, Германия
2 ванных комнат
€ 7,800,000
Исторический таунхаус эпохи Вильгельма в лучшем месте недалеко от Альста Всего в нескольких…
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