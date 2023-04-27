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Квартиры-студии в Грузии

Батуми
333
Аджарская Автономная Республика
17
Чакви
3
Тбилиси
2
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390 объектов найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
VIP
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 15/40 Этаж
€ 39,655
 Calligraphy Towers By Grand Maison  квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HA…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 7 Этаж
€ 24,608
Black Sea Line Residence – апартаменты в Гонио.   Расположение в тихом куро…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 7 Этаж
€ 24,445
Black Sea Line Residence – апартаменты в Гонио.   Расположение в тихом куро…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 7 Этаж
€ 24,282
Black Sea Line Residence – апартаменты в Гонио.   Расположение в тихом куро…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 6 Этаж
€ 21,367
Black Sea Line Residence – апартаменты в Гонио.   Расположение в тихом куро…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 6 Этаж
€ 21,004
Black Sea Line Residence – апартаменты в Гонио.   Расположение в тихом куро…
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Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 21 Этаж
€ 53,684
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 21 Этаж
€ 53,669
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 15 Этаж
€ 54,702
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 12 Этаж
€ 53,901
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 8 Этаж
€ 50,324
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 16 Этаж
€ 45,264
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 18 Этаж
€ 84,933
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 18 Этаж
€ 78,427
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 4 Этаж
€ 21,729
Новый элитный жилой комплекс Lemon Garden сочетает в себе качественное жилье, транспортную д…
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 5/9 Этаж
€ 57,626
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Это мир ро…
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 4/9 Этаж
€ 38,817
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Это мир ро…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 38,482
Клубный дом Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой пригор…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 34,177
Клубный дом Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой пригор…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 7 Этаж
€ 27,949
Клубный дом Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой пригор…
Студия в Батуми, Грузия
Студия
Батуми, Грузия
34 м² 7 Этаж
€ 27,704
Клубный дом Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой пригор…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 11 Этаж
€ 35,649
Modern Residence — это современные апартаменты премиум-класса в историческом центре Ба…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м²
€ 46,309
Citron Orange - новый элитный жилой комплекс, который находится в районе Нового бульвара. …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м²
€ 43,322
Citron Orange - новый элитный жилой комплекс, который находится в районе Нового бульвара. …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 39,293
Citron Orange - новый элитный жилой комплекс, который находится в районе Нового бульвара. …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м²
€ 37,889
Citron Orange - новый элитный жилой комплекс, который находится в районе Нового бульвара. …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 55,205
Next Collection - уникальный проект с инфраструктурой премиум-класса, исключительным дизайно…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 54,997
Next Collection - уникальный проект с инфраструктурой премиум-класса, исключительным дизайно…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 53,170
Next Collection - уникальный проект с инфраструктурой премиум-класса, исключительным дизайно…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 42,554
Next Collection - уникальный проект с инфраструктурой премиум-класса, исключительным дизайно…

Параметры недвижимости в Грузии

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