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Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Купить недвижимость в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Трогир
29
Grad Omis
25
Grad Supetar
22
Супетар
17
Opcina Postira
15
Opcina Sutivan
15
Opcina Selca
14
Grad Makarska
10
Grad Vis
10
Opcina Milna
10
Макарска
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Grad Hvar
9
Opcina Bol
9
Opcina Podstrana
8
Вис
7
Солин
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Солин
7
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Opcina Nerezisca
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432 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Seget Donji, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 116,000
Сегет Доњи, квартира 51,2 м2 на первом этаже строящегося дома. Квартира состоит из гостиной…
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 390,000
Сплит, Город, двухкомнатная уютная квартира 73 м2 на высоком первом этаже 5-этажного дома, о…
Дом 3 комнаты
Murvica, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 250,000
Брач, южная сторона, 2 дома, 1-я линия от моря в красивой бухте на южной стороне острова Бра…
Дом 4 спальни
Opcina Postira, Хорватия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается недостроенный дом, расположенный на великолепной л…
Дом 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
5 Количество комнат
277 м²
Количество этажей 2
€ 1,000,000
Роскошная вилла на возвышенности с панорамным видом на море Эта роскошная приморская вилла, …
Дом 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
5 Количество комнат
277 м²
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Роскошная вилла в первом ряду к морю в возвышенном месте с панорамным видом Эта роскошная пр…
Квартира 2 комнаты
Mastrinka, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 139,000
Трогир - недалеко от старого города, квартира с прекрасным видом на море, недалеко от пляжа!…
Квартира 2 комнаты
Хвар, Хорватия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 290,000
Хвар, мы продаем квартиру 70 м2 с лоджией 4,25 м2, парковкой 17 м2 и частью двора 7 м2, расп…
Вилла 8 спален
Grad Split, Хорватия
11 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается новая вилла, расположенная в пригороде Сплита, всего в 70 метрах от моря. Вилла со…
Дом 7 комнат
Milna, Хорватия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
324 м²
€ 570,000
Брач - Милна, отдельно стоящий дом 324м2, в 2 этажа (цокольный этаж и 1-й этаж), на участке …
Дом 8 комнат
Синь, Хорватия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
230 м²
€ 710,000
Синь, отдельно стоящий дом в самом центре города, площадь в плане 140 м2, построен на участк…
Дом 3 комнаты
Вис, Хорватия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
172 м²
€ 1,500,000
Вис, современная роскошная вилла с бассейном и открытым видом на мореНедавно построенная вил…
Дом 3 спальни
Opcina Postira, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 850,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается обновленный каменный дом, расположенный в красиво…
Квартира 3 комнаты
Seget Donji, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 211,000
Сегет Дони, трехкомнатная квартира площадью 72,98 м2 на третьем этаже нового дома. Квартира…
Квартира 1 ванная
Stomorska, Хорватия
1 ванных комнат
39 м²
2/2 Этаж
€ 115,000
Недавно отремонтированная квартира, Стоморска, остров Шолта В здании, построенном в 2020 год…
Квартира 2 комнаты
Комижа, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 155,000
Остров Вис, двухкомнатная квартира в строящемся здании, 57 м2. В центре Комижа, на острове В…
Дом 1 комната
Drvenik Veliki, Хорватия
1 Количество комнат
115 м²
€ 37,000
Трогир, Дрвеник Велики, два ветхих дома 90м2 и 25м2. Дома расположены на западной стороне о…
Квартира 3 комнаты
Супетар, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
69 м²
€ 215,000
Брач, Супетар, новостройка: трехкомнатная квартира на первом этаже и трехкомнатная на мансар…
Дом 5 комнат
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 710,000
Сплит, Радуница, двухквартирный дом, цокольный и два этажа, терраса, двор, 2 парковочных мес…
Квартира 4 комнаты
Seget Donji, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
€ 323,000
Трогир, Сегет Дони, квартира 97,6м2 в новом доме. Квартира расположена на 4 этаже здания с …
Дом 18 комнат
Vinisce, Хорватия
18 Количество комнат
7 ванных комнат
570 м²
€ 1,200,000
Мария, Винишче, отдельно стоящий дом 570 м2, с 6 жилыми единицами, на участке 1584 м2. Прода…
Квартира 4 комнаты
Seget Donji, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
€ 323,000
Трогир, Сегет Дони, квартира 97,6м2 в новом доме. Квартира расположена на 4 этаже дома с ви…
Дом 8 комнат
Sumartin, Хорватия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
303 м²
€ 849,000
Брач, Селца, Сумартин, отдельно стоящий дом 303м2 на 3 этажах с садом 815м2 и земельным учас…
Дом 6 комнат
Писак, Хорватия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
183 м²
€ 650,000
Омиш, Писак, отдельно стоящий дом ок. 183 м2 на трех этажах, на участке 485 м2. На цокольно…
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается строящаяся двухэтажнаяI вилла, расположенная в окрестностях Трогира. Планируемое о…
Дом 12 комнат
Marina, Хорватия
12 Количество комнат
407 м²
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Дизайнерская вилла 1-го ряда к морю, 407 м2, Марина возле Трогира Прямо у моря есть уникальн…
Дом 5 спален
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается красивый отдельно стоящий каменный дом, расположенный в окрестностях Трогира. Крис…
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 300,000
Сплит, Бол - двухкомнатная уютная квартира с полезной площадью 64м2 в непосредственной близо…
Вилла 6 спален
Milna, Хорватия
13 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 3,800,000
Продается роскошная двухэтажная вилла в красивой бухте на южной стороне острова Брач. Общая…
Дом 2 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продаем красивый дом с видом на море, расположенный в южной части Сплита. Дом полностью мебл…
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Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
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