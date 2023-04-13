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Купить недвижимость в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

Трогир
29
Grad Omis
25
Grad Supetar
22
Супетар
17
Opcina Postira
15
Opcina Sutivan
15
Opcina Selca
14
Grad Makarska
10
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432 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Seget Donji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Seget Donji, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 116,000
Сегет Доњи, квартира 51,2 м2 на первом этаже строящегося дома. Квартира состоит из гостиной…
Квартира 2 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 390,000
Сплит, Город, двухкомнатная уютная квартира 73 м2 на высоком первом этаже 5-этажного дома, о…
Дом 3 комнатыв Murvica, Хорватия
Дом 3 комнаты
Murvica, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 250,000
Брач, южная сторона, 2 дома, 1-я линия от моря в красивой бухте на южной стороне острова Бра…
Дом 4 спальнив Opcina Postira, Хорватия
Дом 4 спальни
Opcina Postira, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается недостроенный дом, расположенный на великолепной л…
Дом 5 комнатв Lokva Rogoznica, Хорватия
Дом 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
5 Количество комнат 277 м² Количество этажей 2
€ 1,000,000
Роскошная вилла на возвышенности с панорамным видом на море Эта роскошная приморская вилла, …
Дом 5 комнатв Lokva Rogoznica, Хорватия
Дом 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
5 Количество комнат 277 м² Количество этажей 2
€ 1,200,000
Роскошная вилла в первом ряду к морю в возвышенном месте с панорамным видом Эта роскошная пр…
Квартира 2 комнатыв Mastrinka, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Mastrinka, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 139,000
Трогир - недалеко от старого города, квартира с прекрасным видом на море, недалеко от пляжа!…
Квартира 2 комнатыв Хвар, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Хвар, Хорватия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 290,000
Хвар, мы продаем квартиру 70 м2 с лоджией 4,25 м2, парковкой 17 м2 и частью двора 7 м2, расп…
Вилла 8 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 8 спален
Grad Split, Хорватия
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается новая вилла, расположенная в пригороде Сплита, всего в 70 метрах от моря. Вилла со…
Дом 7 комнатв Milna, Хорватия
Дом 7 комнат
Milna, Хорватия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 324 м²
€ 570,000
Брач - Милна, отдельно стоящий дом 324м2, в 2 этажа (цокольный этаж и 1-й этаж), на участке …
Дом 8 комнатв Синь, Хорватия
Дом 8 комнат
Синь, Хорватия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 710,000
Синь, отдельно стоящий дом в самом центре города, площадь в плане 140 м2, построен на участк…
Дом 3 комнатыв Вис, Хорватия
Дом 3 комнаты
Вис, Хорватия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 172 м²
€ 1,500,000
Вис, современная роскошная вилла с бассейном и открытым видом на мореНедавно построенная вил…
Дом 3 спальнив Opcina Postira, Хорватия
Дом 3 спальни
Opcina Postira, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 850,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается обновленный каменный дом, расположенный в красиво…
Квартира 3 комнатыв Seget Donji, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Seget Donji, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 211,000
Сегет Дони, трехкомнатная квартира площадью 72,98 м2 на третьем этаже нового дома. Квартира…
Квартира 1 ваннаяв Stomorska, Хорватия
Квартира 1 ванная
Stomorska, Хорватия
1 ванных комнат 39 м² 2/2 Этаж
€ 115,000
Недавно отремонтированная квартира, Стоморска, остров Шолта В здании, построенном в 2020 год…
Квартира 2 комнатыв Комижа, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Комижа, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 155,000
Остров Вис, двухкомнатная квартира в строящемся здании, 57 м2. В центре Комижа, на острове В…
Дом 1 комнатав Drvenik Veliki, Хорватия
Дом 1 комната
Drvenik Veliki, Хорватия
1 Количество комнат 115 м²
€ 37,000
Трогир, Дрвеник Велики, два ветхих дома 90м2 и 25м2. Дома расположены на западной стороне о…
Квартира 3 комнатыв Супетар, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Супетар, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 69 м²
€ 215,000
Брач, Супетар, новостройка: трехкомнатная квартира на первом этаже и трехкомнатная на мансар…
Дом 5 комнатв Grad Split, Хорватия
Дом 5 комнат
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 710,000
Сплит, Радуница, двухквартирный дом, цокольный и два этажа, терраса, двор, 2 парковочных мес…
Квартира 4 комнатыв Seget Donji, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Seget Donji, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 323,000
Трогир, Сегет Дони, квартира 97,6м2 в новом доме. Квартира расположена на 4 этаже здания с …
Дом 18 комнатв Vinisce, Хорватия
Дом 18 комнат
Vinisce, Хорватия
18 Количество комнат 7 ванных комнат 570 м²
€ 1,200,000
Мария, Винишче, отдельно стоящий дом 570 м2, с 6 жилыми единицами, на участке 1584 м2. Прода…
Квартира 4 комнатыв Seget Donji, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Seget Donji, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 323,000
Трогир, Сегет Дони, квартира 97,6м2 в новом доме. Квартира расположена на 4 этаже дома с ви…
Дом 8 комнатв Sumartin, Хорватия
Дом 8 комнат
Sumartin, Хорватия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 303 м²
€ 849,000
Брач, Селца, Сумартин, отдельно стоящий дом 303м2 на 3 этажах с садом 815м2 и земельным учас…
Дом 6 комнатв Писак, Хорватия
Дом 6 комнат
Писак, Хорватия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 183 м²
€ 650,000
Омиш, Писак, отдельно стоящий дом ок. 183 м2 на трех этажах, на участке 485 м2. На цокольно…
Вилла 4 спальнив Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается строящаяся двухэтажнаяI вилла, расположенная в окрестностях Трогира. Планируемое о…
Дом 12 комнатв Marina, Хорватия
Дом 12 комнат
Marina, Хорватия
12 Количество комнат 407 м² Количество этажей 2
€ 2,000,000
Дизайнерская вилла 1-го ряда к морю, 407 м2, Марина возле Трогира Прямо у моря есть уникальн…
Дом 5 спаленв Трогир, Хорватия
Дом 5 спален
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается красивый отдельно стоящий каменный дом, расположенный в окрестностях Трогира. Крис…
Квартира 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 300,000
Сплит, Бол - двухкомнатная уютная квартира с полезной площадью 64м2 в непосредственной близо…
Вилла 6 спаленв Milna, Хорватия
Вилла 6 спален
Milna, Хорватия
13 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 3,800,000
Продается роскошная двухэтажная вилла в красивой бухте на южной стороне острова Брач. Общая…
Дом 2 спальнив Grad Split, Хорватия
Дом 2 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продаем красивый дом с видом на море, расположенный в южной части Сплита. Дом полностью мебл…

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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