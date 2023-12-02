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Жильё в Grad Imotski, Хорватия

2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Imotski, Хорватия
Вилла 4 спальни
Imotski, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Добро пожаловать в Имотски, очаровательный город, расположенный рядом с горой Биокиово. Биок…
€880,000
в месяц
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Вилла 5 спален в Imotski, Хорватия
Вилла 5 спален
Imotski, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 256 м²
€980,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Grad Imotski, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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