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Жильё в Солин, Хорватия

дома
6
8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Солин, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Солин, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Сплит, Ловрет - меньшая трехкомнатная квартира площадью 45,43м2.Эти меньшие по размеру трехк…
€185,000
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Дом 3 комнаты в Солин, Хорватия
Дом 3 комнаты
Солин, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Kaštel Sućurac, apartment on the second floor, total net area 128 m2. For sale is an apartm…
€230,000
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Дом 3 комнаты в Солин, Хорватия
Дом 3 комнаты
Солин, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Солин, одноэтажный отдельно стоящий дом площадью 110 м2 на участке 835 м2, расположенный ряд…
€250,000
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Дом 3 комнаты в Солин, Хорватия
Дом 3 комнаты
Солин, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Солин, продаем семейный дом, одноэтажный дом площадью 100м2 с подсобным помещением (таверной…
€245,000
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Дом 6 комнат в Солин, Хорватия
Дом 6 комнат
Солин, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Солин, Свети Кайо, земельный участок 1349м2 правильной формы с домом 240м2 на двух этажах. …
€242,000
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Квартира 1 комната с Spalni в Солин, Хорватия
Квартира 1 комната с Spalni
Солин, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 49 м²
SOLIN, JAPIRKO, офисное помещение 49м2, на высоте 1-го этажа, расположенного над гаражом. Он…
€130,000
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Дом 6 комнат с Spalni в Солин, Хорватия
Дом 6 комнат с Spalni
Солин, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Солина, в частном доме на 3 квартиры, уютная трехкомнатная квартира с большой террасой, балк…
€330,000
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Дом 3 комнаты с Spalni, под аренду в Солин, Хорватия
Дом 3 комнаты с Spalni, под аренду
Солин, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Солин, окрестности, отремонтированный каменный дом в ряду 210м2 на 4 этажах с садом 100м2. Н…
€310,000
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