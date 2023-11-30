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Жильё в община Клис, Хорватия

дома
6
7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Vucevica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Vucevica, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Kaštel Gomilica, three bedroom apartment of 88.05 m2 + terrace of 15.66 m2 on the 2/2 floor …
€160,000
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Вилла 7 спален в Vucevica, Хорватия
Вилла 7 спален
Vucevica, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 464 м²
€2,00 млн
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Вилла 4 спальни в Vucevica, Хорватия
Вилла 4 спальни
Vucevica, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 338 м²
€1,000,000
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Дом 3 комнаты в Klis, Хорватия
Дом 3 комнаты
Klis, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Клис, дом 310м2 на участке 402м2 с открытым панорамным видом на Сплит и крепость Клис, где б…
€375,000
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Дом 12 комнат в Klis, Хорватия
Дом 12 комнат
Klis, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 416 м²
Клис, отдельно стоящий дом с 4 жилыми единицами, на участке 520 м2. Качественная постройка …
€750,000
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Klis, Хорватия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Klis, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА !!! Продается красивый дом, расположенный на холме в одной и…
€990,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 4 комнаты с Spalni, под аренду в Klis, Хорватия
Дом 4 комнаты с Spalni, под аренду
Klis, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 315 м²
Клис, отдельно стоящая вилла общей площадью 315м2 с ухоженным садом и открытым бассейном на …
€1,50 млн
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Параметры недвижимости в община Клис, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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