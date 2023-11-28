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Жильё в Opcina Nerezisca, Хорватия

дома
5
5 объектов найдено
Вилла 7 спален в Dracevica, Хорватия
Вилла 7 спален
Dracevica, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 330 м²
€1,05 млн
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Вилла 3 спальни в Dracevica, Хорватия
Вилла 3 спальни
Dracevica, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Цена по запросу
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Вилла 6 спален с видом на море, с гаражом, с подвалом в Nerezisca, Хорватия
Вилла 6 спален с видом на море, с гаражом, с подвалом
Nerezisca, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 2
Продаются две строящиеся виллы, расположенные на исключительной локации в первой линии моря …
€1,90 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 5 спален с Spalni в Dracevica, Хорватия
Вилла 5 спален с Spalni
Dracevica, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Расположение: остров Брач Внутреннее пространство: 290м2 Наружное пространство: 105м2 100м о…
€1,10 млн
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Дом 4 комнаты с Spalni в Nerezisca, Хорватия
Дом 4 комнаты с Spalni
Nerezisca, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Брач, Нерезиска, живописное место в самом центре острова. Частный дом ок. 238 м2 на двух эт…
€315,000
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Параметры недвижимости в Opcina Nerezisca, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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