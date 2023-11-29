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Жильё в Opcina Jelsa, Хорватия

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Gromin Dolac, Хорватия
Дом 3 комнаты
Gromin Dolac, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Hvar, Zavala on the first floor of a family house there is: - two bedroom apartment of 68.5…
€315,900
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Хумац, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Хумац, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
EXCLUSIVE AGENCY SALE! A duplex apartment for sale, located in an old stone house in the hi…
€550,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 2 комнаты с Spalni в Врбоска, Хорватия
Дом 2 комнаты с Spalni
Врбоска, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Врбоска, Хвар, небольшой дом 70м2 с большой террасой около 17м2 на участке 470м2.Дом располо…
€270,000
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Параметры недвижимости в Opcina Jelsa, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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