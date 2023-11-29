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Жильё в Вис, Хорватия

дома
13
13 объектов найдено
Дом 8 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document в Podstrazje, Хорватия
Дом 8 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document
Podstrazje, Хорватия
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Vis, Dračevo poje, сохранилась аутентичная деревня на возвышенном месте, 5 домов и бассейн, …
€1,45 млн
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Вилла 3 спальни в Podstrazje, Хорватия
Вилла 3 спальни
Podstrazje, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Цена по запросу
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Дом 7 комнат в Podstrazje, Хорватия
Дом 7 комнат
Podstrazje, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 297 м²
   
€450,000
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Дом 9 комнат в Podstrazje, Хорватия
Дом 9 комнат
Podstrazje, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 514 м²
Вис, роскошная вилла в исключительном месте, прямо у моря. С 514 м² красивого внутреннего п…
€5,00 млн
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Дом 2 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Podstrazje, Хорватия
Дом 2 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Podstrazje, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Романтическое аутентичное здание в самом сердце острова Вис, в Драчево Поле. Отдельный дом с…
€510,000
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Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Marinje Zemlje, Хорватия
Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Marinje Zemlje, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Romantisches, Authentisches Gebäude im Herzen der Insel Vis, в Драчево поле. Freistehendes H…
€399,000
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Дом 2 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Podstrazje, Хорватия
Дом 2 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Podstrazje, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 171 м²
НЕДВИЖИМОСТЬ С ДОМОМ БЛИЖАЙШЕГО СТОНЧИКА БАЙ, ВИССельскохозяйственная недвижимость 27 234 м2…
€800,000
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Дом 3 комнаты в Podstrazje, Хорватия
Дом 3 комнаты
Podstrazje, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 139 м²
Вис, Комижа, Подхумле, каменный дом в ряд 67 м2 (цокольный этаж + первый этаж) на участке 10…
€465,000
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Дом 3 комнаты в Podstrazje, Хорватия
Дом 3 комнаты
Podstrazje, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Вис, современная роскошная вилла с бассейном и открытым видом на мореНедавно построенная вил…
€1,50 млн
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Дом 1 ванная с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Rogacic, Хорватия
Дом 1 ванная с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Rogacic, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Vis, Draškovca, дом отдыха 38м2 с крытой террасой 25м2, на уникальной собственности с оливко…
€275,000
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Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Podstrazje, Хорватия
Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Podstrazje, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
I23536 Zagrebačka
€980,000
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Дом 3 комнаты с Spalni в Podstrazje, Хорватия
Дом 3 комнаты с Spalni
Podstrazje, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Дом для продажи на ВисПервый этаж около 20м2 с террасой 20м2(состоит из спальни, гостиной и …
€260,000
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Дом 5 комнат с Spalni, под аренду в Podstrazje, Хорватия
Дом 5 комнат с Spalni, под аренду
Podstrazje, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
Парный дом в центре Виса, 50 м от моря, 150 м от паромного порта.Дом состоит из 4 этажей, об…
€499,000
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