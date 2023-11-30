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Realting.com
Хорватия
Жилая
Opcina Selca
Жильё в Opcina Selca, Хорватия
дома
12
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12 объектов найдено
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Дом 10 комнат
Selca, Хорватия
10
5
210 м²
www.biliskov.com ID: 13280 Брач, Повля-Дом с видом на море! Дом в привлекательном месте, …
€259,000
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Дом 8 комнат
Selca, Хорватия
8
4
303 м²
Брач, Селца, Сумартин, отдельно стоящий дом 303м2 на 3 этажах с садом 815м2 и земельным учас…
€849,000
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Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sumartin, Хорватия
7
8
3
Продается трехэтажный дом c бассейном, расположенный вблизи поселка Сумартин на острове Брач…
€1,10 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Povlja, Хорватия
7
5
2
Продается роскошная двухэтажная вилла площадью 576 м2, расположенная на вершине холма всего …
€3,80 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sumartin, Хорватия
12
5
4
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА!!! Продается прекрасная старинная вилла, расположенная в цен…
€2,65 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sumartin, Хорватия
7
4
2
Продается дом, окруженный нетронутой природой, расположенный в небольшой приморской деревне …
€1,30 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 2 спальни с видом на море
Selca, Хорватия
3
1
2
Продактировать склад застройку 1290 м2, распологений в привектелом кюсте. На учистке еть дом…
€1,25 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 4 комнаты
Selca, Хорватия
4
4
160 м²
Брач, Сельца - 1-й ряд от моря - эксклюзив! Дом 160м2, в 2 этажа, на участке 285м2. В доме…
€600,000
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Дом 3 комнаты
Selca, Хорватия
3
2
112 м²
Продается дом в привлекательном месте у моря и пляжа, жилая площадь 112м2, сад 142м2. На пе…
€390,000
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Вилла 5 комнат
Selca, Хорватия
5
5
576 м²
Вилла 576м2 на участке 3600м2 с двумя гаражами и домом для персонала, расположена на северо-…
€3,80 млн
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Дом 1 комната
Povlja, Хорватия
1
1
104 м²
Дом и оливковая роща в Повля - площадь дома около 104м2 - цокольный этаж около 45м2 - 1-й эт…
€550,000
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Вилла 6 комнат с Spalni
Selca, Хорватия
6
763 м²
Брач - Пучиска. Мы продаем роскошную виллу в первом ряду от моря, расположенную в глубокой б…
€1,50 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Selca, Хорватия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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