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Жильё в Opcina Selca, Хорватия

дома
12
12 объектов найдено
Дом 10 комнат в Selca, Хорватия
Дом 10 комнат
Selca, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
www.biliskov.com  ID: 13280 Брач, Повля-Дом с видом на море! Дом в привлекательном месте, …
€259,000
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Дом 8 комнат в Selca, Хорватия
Дом 8 комнат
Selca, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 303 м²
Брач, Селца, Сумартин, отдельно стоящий дом 303м2 на 3 этажах с садом 815м2 и земельным учас…
€849,000
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Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Sumartin, Хорватия
Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sumartin, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 3
Продается трехэтажный дом c бассейном, расположенный вблизи поселка Сумартин на острове Брач…
€1,10 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Povlja, Хорватия
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Povlja, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Продается роскошная двухэтажная вилла площадью 576 м2, расположенная на вершине холма всего …
€3,80 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Sumartin, Хорватия
Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sumartin, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА!!!  Продается прекрасная старинная вилла, расположенная в цен…
€2,65 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Sumartin, Хорватия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sumartin, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается дом, окруженный нетронутой природой, расположенный в небольшой приморской деревне …
€1,30 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 2 спальни с видом на море в Selca, Хорватия
Дом 2 спальни с видом на море
Selca, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продактировать склад застройку 1290 м2, распологений в привектелом кюсте. На учистке еть дом…
€1,25 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 4 комнаты в Selca, Хорватия
Дом 4 комнаты
Selca, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Брач, Сельца - 1-й ряд от моря - эксклюзив! Дом 160м2, в 2 этажа, на участке 285м2. В доме…
€600,000
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Дом 3 комнаты в Selca, Хорватия
Дом 3 комнаты
Selca, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Продается дом в привлекательном месте у моря и пляжа, жилая площадь 112м2, сад 142м2. На пе…
€390,000
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Вилла 5 комнат в Selca, Хорватия
Вилла 5 комнат
Selca, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 576 м²
Вилла 576м2 на участке 3600м2 с двумя гаражами и домом для персонала, расположена на северо-…
€3,80 млн
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Дом 1 комната в Povlja, Хорватия
Дом 1 комната
Povlja, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Дом и оливковая роща в Повля - площадь дома около 104м2 - цокольный этаж около 45м2 - 1-й эт…
€550,000
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Вилла 6 комнат с Spalni в Selca, Хорватия
Вилла 6 комнат с Spalni
Selca, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 763 м²
Брач - Пучиска. Мы продаем роскошную виллу в первом ряду от моря, расположенную в глубокой б…
€1,50 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Selca, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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