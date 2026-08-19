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Жилье в Opcina Podstrana, Хорватия

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квартиры
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22 объекта найдено
Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 315 м²
Эксклюзивная роскошная вилла с панорамным видом на море недалеко от Сплита - современное нов…
$2,16 млн
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Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Роскошная вилла на продажу недалеко от Сплита — потрясающий вид на море и современный дизайн…
$1,89 млн
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Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Площадь 300 м²
Продается вилла с невероятным видом на море и огромным инвестиционным потенциалом, расположе…
$743,373
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Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Роскошная вилла на продажу в Хорватии – Недвижимость с панорамным видом на море недалеко от …
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 303 м²
Расположение: Podstrana Построено: 2023 Море: 1 км Аэропорт: 30 км Сплит-центр: 10 км В…
$2,18 млн
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Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 328 м²
Эта современная роскошная вилла на продажу представляет собой воплощение средиземноморской ж…
$1,92 млн
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TekceTekce
Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Неподалеку от Сплита, в спокойной средиземноморской обстановке, окруженной природой, располо…
$1,94 млн
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Квартира в Strozanac Gornji, Хорватия
Квартира
Strozanac Gornji, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1
Modern new building in Podstrana, apartment B2-1. floor In one of the quieter locations in P…
$189,323
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Квартира 2 спальни в Gornja Podstrana, Хорватия
Квартира 2 спальни
Gornja Podstrana, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
$305,175
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Квартира 1 спальня в Gornja Podstrana, Хорватия
Квартира 1 спальня
Gornja Podstrana, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
$180,331
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Квартира 2 комнаты в Strozanac Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Strozanac Gornji, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Modern new building in Podstrana, apartment B1-ground floor In one of the quieter locations …
$291,181
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Дом в Grljevac, Хорватия
Дом
Grljevac, Хорватия
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Podstrana, Split area, Exclusive 180 degrees seaview private 4BDR oasis with pool and amenit…
$1,88 млн
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Дом 3 комнаты в Zminjaca, Хорватия
Дом 3 комнаты
Zminjaca, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 303 м²
Подстрана, отдельно стоящий дом общей площадью 303 м2 на участке 551 м2. На первом этаже на…
$484,458
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Квартира 3 комнаты в Strozanac Gornji, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Strozanac Gornji, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 2
Modern new building in Podstrana, apartment A4-2. floor In one of the quieter locations in P…
$359,825
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Дом 2 комнаты в Sveti Martin, Хорватия
Дом 2 комнаты
Sveti Martin, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
House with swimming pool and spectacular sea view, Donja Podstrana Discover your own corner …
$608,935
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Квартира 2 комнаты в Strozanac Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Strozanac Gornji, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Modern new building in Podstrana, apartment A1-ground floor In one of the quieter locations …
$271,253
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Дом 15 комнат в Sveti Martin, Хорватия
Дом 15 комнат
Sveti Martin, Хорватия
Число комнат 15
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 861 м²
Подстрана, отдельно стоящий каскадный дом площадью около 130 м2 на 5 этажах, общей жилой пло…
$2,88 млн
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Квартира 2 комнаты в Sveti Martin, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sveti Martin, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Подстрана, новое строительство, двухкомнатная квартира площадью около 60 м2 + терраса 6,74 м…
$322,972
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Квартира 3 комнаты в Strozanac Gornji, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Strozanac Gornji, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 2
Modern new building in Podstrana, apartment B4-2. floor In one of the quieter locations in P…
$365,361
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Квартира 1 спальня в Gornja Podstrana, Хорватия
Квартира 1 спальня
Gornja Podstrana, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
$174,914
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Квартира 2 спальни в Gornja Podstrana, Хорватия
Квартира 2 спальни
Gornja Podstrana, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
$313,563
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Квартира 2 спальни в Gornja Podstrana, Хорватия
Квартира 2 спальни
Gornja Podstrana, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
$327,919
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Параметры недвижимости в Opcina Podstrana, Хорватия

с террасой
Недорогая
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