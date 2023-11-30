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Realting.com
Хорватия
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Opcina Bol
Жильё в Opcina Bol, Хорватия
дома
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8 объектов найдено
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Дом 6 комнат
Bol, Хорватия
6
6
315 м²
Bol, island of Brač, semi-detached apartment house with a usable area of 315m2 on 3 floors, …
€890,000
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Вилла 9 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bol, Хорватия
16
8
3
Просторный дом расположен возле пляжа и построен из традиционного белого камня с острова Бра…
€3,00 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bol, Хорватия
8
3
2
Продается прекрасная вилла 100 м2 с участком 3200 м2, расположенная в тихом месте на южной с…
€2,00 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bol, Хорватия
6
4
4
Продается полностью обновленный каменный дом с видом на море, расположенный в живописном при…
€1,10 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bol, Хорватия
5
4
2
An elegant villa with 313 sq.m. living space arranged over two floors for sale. The ground f…
€1,75 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни с Spalni
Bol, Хорватия
3
2
115 м²
Крытая площадь: 115 м2 Размер участка: 2400 м2 Можно купить еще 7000 м2 земли вокруг. …
€2,00 млн
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Дом 4 комнаты с Spalni
Bol, Хорватия
4
187 м²
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО мы посредничаем в продаже запланированного строительства шести вилл в Боле, ос…
€550,000
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Дом 12 комнат с Spalni
Bol, Хорватия
12
561 м²
Брач, Бол, каменный дом общей площадью 561м2 на 4 этажах, на участке 394м2. На первом этаже …
€1,30 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Bol, Хорватия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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