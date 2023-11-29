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Жильё в Opcina Sutivan, Хорватия

квартиры
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дома
11
22 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
The island of Brač, Sutivan, fully furnished two bedroom apartment with an interior area of …
€239,000
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Дом 6 комнат в Sutivan, Хорватия
Дом 6 комнат
Sutivan, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Брач, Сутиван, отдельно стоящий дом жилой площадью 150 м2 на двух этажах, построенный на уча…
€680,000
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Квартира 3 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
www.biliskov.com  ID: 13486 Брач, Сутиван Трехкомнатная квартира площадью 104,37м2 на 1 эт…
€350,000
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Вилла 3 спальни в Sutivan, Хорватия
Вилла 3 спальни
Sutivan, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
€1,75 млн
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Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
EXCLUSIVE SALE, BUYER DOES NOT PAY AGENCY COMMISSION! Brač, Sutivan, a picturesque little p…
€184,900
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Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Brač, Sutivan, a picturesque little place with beautiful pebble beaches. One bedroom apartm…
€228,000
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Дом 10 комнат в Sutivan, Хорватия
Дом 10 комнат
Sutivan, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 562 м²
Two unique stone villas in a unique location by the sea. These two residences are a timeles…
€3,20 млн
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Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА Брач, Сутиван, живописное местечко с прекрасными галечными пляжами. П…
€195,900
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Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА Брач, Сутиван, живописное местечко с прекрасными галечными пляжами. П…
€145,900
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Квартира 4 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА Брач, Сутиван, живописное местечко с прекрасными галечными пляжами. П…
€286,900
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Дом 7 комнат в Sutivan, Хорватия
Дом 7 комнат
Sutivan, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Брач - Милна, отдельно стоящий дом 324м2, в 2 этажа (цокольный этаж и 1-й этаж), на участке …
€570,000
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Sutivan, Хорватия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sutivan, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается красивый дом 330 м2, расположенный в тихом месте в поселке Сутиван на острове Брач…
€725,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Sutivan, Хорватия
Вилла 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sutivan, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
Продается четырехэтажная вилла, расположенная на большом участке, всего в нескольких шагах о…
€1,95 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Sutivan, Хорватия
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sutivan, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается красивая просторная вилла, расположенная в небольшом и тихом прибрежном городке на…
€1,30 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА Брач, Сутиван, живописное местечко с прекрасными галечными пляжами. П…
€196,900
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Квартира 3 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА, ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ АГЕНТСТВУ! Брач, Сутиван, живописное ме…
€249,900
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Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА Брач, Сутиван, живописное местечко с прекрасными галечными пляжами. П…
€183,900
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Дом 7 комнат в Sutivan, Хорватия
Дом 7 комнат
Sutivan, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Частный дом около 300 м2 расположен на острове Вис в красивой бухте в 1-м ряду от моря и пре…
€975,000
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Дом 3 комнаты с Spalni в Sutivan, Хорватия
Дом 3 комнаты с Spalni
Sutivan, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Брач, Бобовишча отдельностоящий дом в 80 м от моря: цокольный этаж, цокольный этаж и мансард…
€450,000
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Вилла 4 спальни с Spalni, с патио в Sutivan, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni, с патио
Sutivan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Расположение: Милна, остров Брач Построен: 2021 Внутреннее пространство: 375м2 Размер участк…
€1,28 млн
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Дом 1 комната в Sutivan, Хорватия
Дом 1 комната
Sutivan, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Брач, Сутиван, пахотная земля 1500 м2, с узаконенным домом 34 м2, второй ряд от моря в небол…
€300,000
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Квартира 5 комнат с Spalni в Sutivan, Хорватия
Квартира 5 комнат с Spalni
Sutivan, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 181 м²
BRAC, SUTIVAN, трехкомнатная квартира 182м2 (брутто с лоджией и прихожей 214м2)на 3/3 этаже …
€500,000
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Параметры недвижимости в Opcina Sutivan, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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