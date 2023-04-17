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Купить недвижимость с видом на горы в Opcina Kanfanar, Хорватия

1 объект найдено
Коттедж 1 спальняв Канфанар, Хорватия
Коттедж 1 спальня
Канфанар, Хорватия
1 ванных комнат 1 000 м²
€ 355,000
KANFANAR Красивый каменный дом с 80м2 и большим садом ISTRIA – ХОРВАТИЯ   Немного з…

Параметры недвижимости в Opcina Kanfanar, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
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