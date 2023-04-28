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Виллы в община Бале, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 2 спальни в община Бале, Хорватия
Вилла 2 спальни
община Бале, Хорватия
3 ванных комнат 1 850 м²
€ 545,000
Св. Петар – Центральная Истрия Топ новая вилла с бассейном ISTRIA – ХОРВАТИЯ Отличная нова…
Вилла 3 спальни в Бале, Хорватия
Вилла 3 спальни
Бале, Хорватия
3 ванных комнат 210 м²
€ 500,000
В Истрии, Хорватия, Бейл является поселением и муниципалитетом. Каструм Валлис, римская креп…

Параметры недвижимости в община Бале, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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