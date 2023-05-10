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Realting.com
Хорватия
Истрийская жупания
Квартиры
Квартиры в Истрийская жупания, Хорватия
Город Умаг
40
Ровинь
13
Ровинь
13
Умаг
11
Квартира
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53 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Savudrija, Хорватия
1
1
36 м²
€ 205,182
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4
1
91 м²
1/2
€ 313,260
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4
1
91 м²
1/2
€ 313,226
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4
1
104 м²
2/2
€ 360,111
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4
1
118 м²
2
€ 406,100
Квартира 3 комнаты
Ровинь, Хорватия
3
1
109 м²
2
€ 377,361
Квартира 3 комнаты
Ровинь, Хорватия
3
1
112 м²
2
€ 387,780
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4
1
116 м²
2
€ 398,613
Квартира 3 комнаты
Ровинь, Хорватия
3
1
107 м²
2
€ 369,322
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4
1
112 м²
2
€ 386,331
Квартира 3 комнаты
Ровинь, Хорватия
3
1
112 м²
2
€ 387,470
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4
1
104 м²
2/2
€ 360,077
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4
1
124 м²
2
€ 426,972
Квартира 1 спальня
Monterol, Хорватия
1
1
47 м²
€ 227,538
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2
2
152 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2
1
81 м²
€ 309,548
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2
2
85 м²
€ 221,000
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2
2
85 м²
€ 221,000
Квартира 2 спальни
Finida, Хорватия
2
1
74 м²
€ 196,550
Квартира 4 спальни
Monterol, Хорватия
4
4
264 м²
€ 610,000
Квартира 8 спален
Ровинь, Хорватия
8
7
600 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2
2
100 м²
€ 472,068
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2
2
109 м²
€ 511,219
Квартира 2 спальни
Savudrija, Хорватия
2
1
67 м²
€ 355,713
Квартира 1 спальня
Crveni Vrh, Хорватия
1
2
78 м²
€ 320,251
Квартира 1 спальня
Crveni Vrh, Хорватия
1
2
74 м²
€ 327,052
Квартира 1 ванная
Savudrija, Хорватия
1
63 м²
€ 294,250
Квартира 1 ванная
Savudrija, Хорватия
1
61 м²
€ 290,050
Квартира 2 комнаты
Savudrija, Хорватия
2
1
84 м²
€ 394,470
Квартира 2 комнаты
Savudrija, Хорватия
2
1
80 м²
€ 366,968
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Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия
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