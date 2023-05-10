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Квартиры в Истрийская жупания, Хорватия

Город Умаг
40
Ровинь
13
Ровинь
13
Умаг
11
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53 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Savudrija, Хорватия
Квартира 1 спальня
Savudrija, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€ 205,182
Квартира 4 комнаты в Ровинь, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
€ 313,260
Квартира 4 комнаты в Ровинь, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
€ 313,226
Квартира 4 комнаты в Ровинь, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 2/2
€ 360,111
Квартира 4 комнаты в Ровинь, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
€ 406,100
Квартира 3 комнаты в Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Ровинь, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
€ 377,361
Квартира 3 комнаты в Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Ровинь, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
€ 387,780
Квартира 4 комнаты в Ровинь, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
€ 398,613
Квартира 3 комнаты в Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Ровинь, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
€ 369,322
Квартира 4 комнаты в Ровинь, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
€ 386,331
Квартира 3 комнаты в Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Ровинь, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
€ 387,470
Квартира 4 комнаты в Ровинь, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 2/2
€ 360,077
Квартира 4 комнаты в Ровинь, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
€ 426,972
Квартира 1 спальня в Monterol, Хорватия
Квартира 1 спальня
Monterol, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€ 227,538
Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€ 309,548
Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€ 221,000
Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€ 221,000
Квартира 2 спальни в Finida, Хорватия
Квартира 2 спальни
Finida, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€ 196,550
Квартира 4 спальни в Monterol, Хорватия
Квартира 4 спальни
Monterol, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
€ 610,000
Квартира 8 спален в Ровинь, Хорватия
Квартира 8 спален
Ровинь, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 472,068
Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€ 511,219
Квартира 2 спальни в Savudrija, Хорватия
Квартира 2 спальни
Savudrija, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€ 355,713
Квартира 1 спальня в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 1 спальня
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€ 320,251
Квартира 1 спальня в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 1 спальня
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
€ 327,052
Квартира 1 ванная в Savudrija, Хорватия
Квартира 1 ванная
Savudrija, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€ 294,250
Квартира 1 ванная в Savudrija, Хорватия
Квартира 1 ванная
Savudrija, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€ 290,050
Квартира 2 комнаты в Savudrija, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Savudrija, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€ 394,470
Квартира 2 комнаты в Savudrija, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Savudrija, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 366,968

Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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