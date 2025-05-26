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Пентхаусы в Истрийской жупания, Хорватия

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4 объекта найдено
Пентхаус в Пореч, Хорватия
Пентхаус
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
porec penthouse apartment120m2 mitmeering and
$411,429
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Пентхаус 22 комнаты в община Фажана, Хорватия
Пентхаус 22 комнаты
община Фажана, Хорватия
Число комнат 22
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
Fazana gigantic penthouse apartment
$1,86 млн
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Пентхаус в Город Пула, Хорватия
Пентхаус
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
pula
$287,479
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Пентхаус в Истрийская жупания, Хорватия
Пентхаус
Истрийская жупания, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
PULA Абсолютная квартира: 147 м2 с видом на море и большой террасой в здании K & K на набере…
$519,604
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Параметры недвижимости в Истрийской жупания, Хорватия

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