Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Сплитско-Далматинская жупания
  4. Квартиры

Квартиры в Grad Trogir, Хорватия

Трогир
4
Квартира В архив
Очистить
9 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Квартира 3 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
€ 500,000
Квартира 1 комната в Mastrinka, Хорватия
Квартира 1 комната
Mastrinka, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€ 150,000
Квартира 5 комнат в Трогир, Хорватия
Квартира 5 комнат
Трогир, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
€ 290,000
Квартира 3 комнаты в Трогир, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Трогир, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 165,000
Квартира 2 комнаты в Zedno, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Zedno, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€ 200,000
Квартира 3 комнаты в Zedno, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Zedno, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
€ 455,000
Квартира 3 комнаты в Zedno, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Zedno, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€ 200,000
Квартира 2 комнаты в Трогир, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Трогир, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 151 м²
Этаж 1/1
€ 230,000
Квартира 2 комнаты в Трогир, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Трогир, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
€ 180,000

Параметры недвижимости в Grad Trogir, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти