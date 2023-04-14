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9 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Dolni Chiflik, Болгария
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 1
€ 36,990
Прекрасный дом с 3 кроватями и садом, 30 минут езды до пляжа IBG Real Estates привлекает ва…
Дом 3 спальни
Dolni Chiflik, Болгария
7 Количество комнат
1 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 3
€ 39,500
Твердый большой дом с хозяйственными постройками в 30 минутах от пляжа IBG Real Estates пре…
Дом 3 спальни
Dolni Chiflik, Болгария
4 Количество комнат
1 ванных комнат
128 м²
Количество этажей 2
€ 50,990
3-х спальный дом и хозяйственные постройки недалеко от Варны IBG Real Estates предлагает на…
Дом 2 спальни
Dolni Chiflik, Болгария
3 Количество комнат
145 м²
Количество этажей 2
€ 39,990
2-х местный дом и гараж возле Варны и пляжа IBG Real Estate рада предложить вам этот отремо…
Дом 5 спален
Hrabrovo, Болгария
339 м²
1 Этаж
€ 272,244
ID 30776234Cost: 277,800 euroLocality: Khrabrovo village, Provadia community, Varna regionTo…
Дом 5 спален
Byala, Болгария
923 м²
4 Этаж
€ 607,600
#30473862Complex: "Merrilk Bay"Location: GR. ByalaArea: 923.96 sq. M.Price: 620 000 euroThe …
Дом 5 спален
Варна, Болгария
1 900 м²
2 Этаж
€ 1,750,000
A luxury villa is offered for sale 18 km from the city of Varna, next to an oak grove. On a …
Дом 5 спален
Detelina, Болгария
370 м²
2 Этаж
€ 261,900
A new House in the village of Detelina is offered for sale. The house is located on a plot o…
Дом 4 спальни
Yunets, Болгария
154 м²
2 Этаж
€ 181,170
For sale it is offered:ID 28529084House with 4 rooms in the village of Yunets, Chiflik Valle…
Параметры недвижимости в Варненская область, Болгария
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