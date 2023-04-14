Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Варненская область
  4. Дома

Купить дом в Варне

Dolni Chiflik
6
Provadia
1
Бяла
1
Варна
1
9 объектов найдено
Дом 3 спальнив Dolni Chiflik, Болгария
Дом 3 спальни
Dolni Chiflik, Болгария
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 36,990
Прекрасный дом с 3 кроватями и садом, 30 минут езды до пляжа IBG Real Estates привлекает ва…
Дом 3 спальнив Dolni Chiflik, Болгария
Дом 3 спальни
Dolni Chiflik, Болгария
7 Количество комнат 1 ванных комнат 220 м² Количество этажей 3
€ 39,500
Твердый большой дом с хозяйственными постройками в 30 минутах от пляжа IBG Real Estates пре…
Дом 3 спальнив Dolni Chiflik, Болгария
Дом 3 спальни
Dolni Chiflik, Болгария
4 Количество комнат 1 ванных комнат 128 м² Количество этажей 2
€ 50,990
3-х спальный дом и хозяйственные постройки недалеко от Варны IBG Real Estates предлагает на…
Дом 2 спальнив Dolni Chiflik, Болгария
Дом 2 спальни
Dolni Chiflik, Болгария
3 Количество комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 39,990
2-х местный дом и гараж возле Варны и пляжа IBG Real Estate рада предложить вам этот отремо…
Дом 5 спаленв Hrabrovo, Болгария
Дом 5 спален
Hrabrovo, Болгария
339 м² 1 Этаж
€ 272,244
ID 30776234Cost: 277,800 euroLocality: Khrabrovo village, Provadia community, Varna regionTo…
Дом 5 спаленв Byala, Болгария
Дом 5 спален
Byala, Болгария
923 м² 4 Этаж
€ 607,600
#30473862Complex: "Merrilk Bay"Location: GR. ByalaArea: 923.96 sq. M.Price: 620 000 euroThe …
Дом 5 спаленв Варна, Болгария
Дом 5 спален
Варна, Болгария
1 900 м² 2 Этаж
€ 1,750,000
A luxury villa is offered for sale 18 km from the city of Varna, next to an oak grove. On a …
Дом 5 спаленв Detelina, Болгария
Дом 5 спален
Detelina, Болгария
370 м² 2 Этаж
€ 261,900
A new House in the village of Detelina is offered for sale. The house is located on a plot o…
Дом 4 спальнив Yunets, Болгария
Дом 4 спальни
Yunets, Болгария
154 м² 2 Этаж
€ 181,170
For sale it is offered:ID 28529084House with 4 rooms in the village of Yunets, Chiflik Valle…

Параметры недвижимости в Варненская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти