Почему стоит приобрести недвижимость в Царево, Болгария

Царево — комфортабельный болгарский курорт, расположенный на знаменитом черноморском побережье. Иметь здесь квартиру или частный дом удобно, поскольку появляется возможность в течение 6-7 месяцев в году проводить время на лучших пляжах Болгарии. На территории многих комплексов есть собственные бассейны. Среди преимуществ городка стоит также отметить невысокую стоимость продуктов и коммунальных услуг.

Во сколько оценивается недвижимость в Царево

Продажа местного жилья на платформе REALTING стартует с 500 евро за кв. метр. За такую цену можно купить квартиры на вторичном рынке и частные дома. Апартаменты в новостройках на берегу моря будут стоить дороже — из расчета 1000 евро за «квадрат».

Приобретенную недвижимость в Царево, Болгария легко окупить, если летом сдавать в аренду. С туристов можно брать по 1000-1500 евро в месяц. Доход от аренды увеличится в разы, если сдавать квартиру или частный дом посуточно/по часам.

Стоит ли инвестировать в недвижимость в Царево

Вложить капитал в местное жилье на платформе REALTING выгодно из-за большого потока туристов в купальный сезон. Это значит, что на купленную недвижимость будет спрос среди арендаторов все лето. К тому же квадратные метры всегда можно выгодно перепродать. Их стоимость каждый год растет примерно на 5-10%.

Инвестировать в покупку недвижимости выгодно и в плане получения мультивизы. Она выдается всем собственникам жилья в Царево. С мультивизой можно пребывать в Болгарии до 6 месяцев в году, въезжая и выезжая из страны неограниченное количество раз.