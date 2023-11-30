Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Жилая
  4. Tsarevo
  5. Дома

Дома в Tsarevo, Болгария

1 объект найдено
Дом 5 спален с Spalni в Tsarevo, Болгария
Дом 5 спален с Spalni
Tsarevo, Болгария
Количество спален 5
Площадь 270 м²
Этаж 2
#27390284 We offer a two-storey house without a support fee, 300 meters from the beach and 3…
€100,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Tsarevo, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти