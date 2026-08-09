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Дома в Tsarevo, Болгария

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8 объектов найдено
Дом 3 спальни в Tsarevo, Болгария
Дом 3 спальни
Tsarevo, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Описание объекта: Мы предлагаем уютный двухэтажный дом в деревне Булгари, муниципалитет Царе…
$68,156
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Nils Ott Real Estates
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Дом 5 комнат в Sinemorets, Болгария
Дом 5 комнат
Sinemorets, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
ID 34062404 Цена: 400 700 евроНаселённый пункт: СинеморецКомнат: 6Общая площадь: 200,35 кв.м…
$458,138
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Дом 3 комнаты в Lozenets, Болгария
Дом 3 комнаты
Lozenets, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/2
ID 33939906Предлагается на продажу двухэтажная вилла в комплексе Лалов Егрек в Лозенец,перва…
$194,959
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TekceTekce
Дом 5 комнат в Sinemorets, Болгария
Дом 5 комнат
Sinemorets, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
ID 34062398Цена: 294 515 евро.Населённый пункт: СинеморецКомнат: 6Общая площадь: 200,35 кв.м…
$336,650
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Дом 5 комнат в Sinemorets, Болгария
Дом 5 комнат
Sinemorets, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
ID 34062402 Цена: 364 637 евро.Населённый пункт: СинеморецКомнат: 6Общая площадь: 200,35 кв.…
$417,806
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Дом 5 комнат в Sinemorets, Болгария
Дом 5 комнат
Sinemorets, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Коттеджный поселок закрытого типа, состоящий из 10 домов, которые образуют гармоничный ансам…
Цена по запросу
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Вилла в Lozenets, Болгария
Вилла
Lozenets, Болгария
Площадь 6 670 м²
$3,57 млн
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Дом в Lozenets, Болгария
Дом
Lozenets, Болгария
Площадь 175 м²
Real estate’s agency KVADRAT presents you exclusively one floored, luxury house with floor a…
$843,712
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Параметры недвижимости в Tsarevo, Болгария

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