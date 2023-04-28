Почему стоит рассмотреть покупку квартиры в Святом Власе

Благодаря своему месторасположению (от Несебра этот курорт отделяют всего 10 км), безупречной экологической обстановке и ухоженным прекрасным пляжам Святой Влас очень популярен у иностранцев, а развитая инфраструктура побуждает их приобретать здесь квартиры не только для отдыха, но и с целью переезда. Поскольку бурное развитие Святого Власа как курорта началось не более 20 лет назад, практически все квартиры расположены в новых домах, а первичный рынок недвижимости более обширен, чем вторичный. REALTING особо рекомендует Святой Влас для проживания семьям с детьми, а также тем, кого интересует покупка недвижимости премиум-класса по очень умеренным ценам.

Сколько в среднем стоят квартиры в Святом Власе

По сравнению с другими курортами такого уровня цена кв.м в Святом Власе радует умеренностью: она составляет не более 580 евро. В каталоге REALTING несложно найти студию за 18 или 20 тыс. евро, но и самые дорогие апартаменты в Святом Власе, Болгария, обойдутся максимум в 110 тыс. евро. Любое жилье здесь несложно сдать в аренду: в летние месяцы стоимость суточного проживания колеблется от 35 до 55 евро, позволяя владельцу получить за купальный сезон самое меньшее 3900 евро.

Выгодно ли инвестировать в недвижимость Святого Власа. Какие возможности это дает

В последние годы продажа жилья в Святом Власе набирает обороты: поскольку количество пригодной для застройки земли на курорте ограничено, период, когда можно купить квартиру в Святом Власе по-настоящему недорого, в обозримом будущем закончится, и тогда цены резко пойдут вверх. По мнению аналитиков REALTING, есть основания ожидать уже через 5 лет увеличения стоимости жилья на 25%, и тот, кто сегодня купит студию или квартиру, сможет продать ее намного дороже. А вот доходность квартир скорее всего не изменится и по-прежнему будет составлять 8-10%.