Почему стоит рассмотреть покупку квартиры в Софии

В столице Болгарии не только самая развитая инфраструктура и самый большой рынок труда в стране, но и самое большое количество образовательных и медицинских учреждений, парков, спорткомплексов и других объектов, создающих максимально комфортную для проживания среду. Среди других причин, побуждающих все большее количество иностранцев обзаводиться жильем в Софии, следует отметить необычайно широкий выбор — от маленьких студий до эксклюзивных пентхаусов, по-настоящему умеренную для европейской столицы стоимость квартир, а также их высокую доходность и ликвидность. Поскольку спрос превышает предложение, продажа квартир в болгарской столице вызывает так же мало затруднений, как и покупка.

Сколько в среднем стоят квартиры в Софии

Средняя цена кв.м не превышает 900-950 евро, причем если ориентироваться на вторичный рынок, то цифра будет несколько ниже. Однокомнатные квартиры обходятся в 25-40 тыс. евро в зависимости от района и типа дома, 2-комнатные — в 50-65 тыс. (если хотите сэкономить на новом жилье, REALTING советует приобретать его «на стадии котлована»). Поскольку София круглый год полна туристов, учащихся и профессионалов, съехавшихся сюда со всей страны в поисках работы, сдавать квартиры в краткосрочную аренду очень выгодно: за проживание платят от 25 евро в сутки. Что касается долгосрочной аренды, то маленькую студию легко сдать за 250 евро в месяц, 2-комнатную квартиру — за 350-400 евро, а элитные апартаменты в Софии, Болгария — за 1000-1200 евро.

Выгодно ли инвестировать в недвижимость Софии. Какие возможности это дает

Доходность столичной недвижимости достигает 9-10%, но это не единственная причина купить квартиру в Софии или в ее пригороде. Пока еще жилье здесь стоит по европейским меркам недорого, но, по данным REALTING, в последнее время наблюдается рост цен на 10-11%. К 2024 г., когда состоится вхождение Болгарии в Еврозону, они еще вырастут, и купленная сегодня квартира через лет 5 будет стоить на 30-40% дороже. Кроме того, если вложить в любую недвижимость 300 тыс. евро, открывается путь к получению ВНЖ.