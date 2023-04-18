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Продажа квартир в Софии

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280 объектов найдено
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
80 м² 2/7 Этаж
€ 160,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается двухкомнатная квартира в центре Софии. Он расположен в н…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
115 м² 3/5 Этаж
€ 183,872
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Бояне. Он расположен в небольшо…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
140 м² 7/9 Этаж
€ 237,960
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
125 м² 6/9 Этаж
€ 212,820
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
106 м² 5/9 Этаж
€ 180,285
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
70 м² 5/9 Этаж
€ 118,065
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
39 м² Количество этажей 9
€ 65,600
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
145 м² 5/6 Этаж
€ 245,000
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в Кра…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
77 м² 5/8 Этаж
€ 103,370
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин - Центр коммуникативн…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
125 м² 5/6 Этаж
€ 220,000
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в Кра…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
109 м² 5/8 Этаж
€ 146,651
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин - Центр коммуникативн…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
98 м² 4/7 Этаж
€ 170,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Дружба 2 в тихом месте рядо…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
101 м² 1/16 Этаж
€ 135,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается четырехкомнатная квартира в. Люлин 7 в коммуникативном…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
59 м² 2/5 Этаж
€ 78,111
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Vitosha. Он расположен в но…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
190 м² 3/5 Этаж
€ 275,761
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается четырехкомнатная квартира в Бояне. Он расположен в новом…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
101 м² Количество этажей 5
€ 150,375
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Бояне. Он расположен в новом жи…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
61 м² Количество этажей 5
€ 80,279
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в Бояне. Он расположен в новом ж…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
140 м² 4/5 Этаж
€ 358,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира, которую можно легко превратить в …
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
83 м² 5/11 Этаж
€ 139,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Lyulin 2 в тихом месте рядо…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
155 м² 4/6 Этаж
€ 431,708
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается двухкомнатная квартира Лозенец. Квартира расположена в н…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
208 м² 4/6 Этаж
€ 582,472
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается четырехкомнатная квартира Лозенец. Квартира расположена …
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
76 м² 4/5 Этаж
€ 165,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается полностью меблированная двухкомнатная квартира в Надежде…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
169 м²
€ 299,000
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
71 м²
€ 140,000
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
168 м²
€ 299,000
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
159 м²
€ 286,000
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
427 м² 11/12 Этаж
€ 424,850
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается многокомнатная квартира / пентхаус типа / с прекрасным ви…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
97 м² Количество этажей 6
€ 138,100
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Малиновая долина в тихом ме…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
170 м² 3/5 Этаж
€ 186,181
БЕЗ КОМИССИИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается четырехкомнатная кварти…
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
147 м² 6/6 Этаж
€ 235,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Малиновая долина в тихом ме…

Параметры недвижимости в София, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Почему стоит рассмотреть покупку квартиры в Софии

В столице Болгарии не только самая развитая инфраструктура и самый большой рынок труда в стране, но и самое большое количество образовательных и медицинских учреждений, парков, спорткомплексов и других объектов, создающих максимально комфортную для проживания среду. Среди других причин, побуждающих все большее количество иностранцев обзаводиться жильем в Софии, следует отметить необычайно широкий выбор — от маленьких студий до эксклюзивных пентхаусов, по-настоящему умеренную для европейской столицы стоимость квартир, а также их высокую доходность и ликвидность. Поскольку спрос превышает предложение, продажа квартир в болгарской столице вызывает так же мало затруднений, как и покупка.

Сколько в среднем стоят квартиры в Софии

Средняя цена кв.м не превышает 900-950 евро, причем если ориентироваться на вторичный рынок, то цифра будет несколько ниже. Однокомнатные квартиры обходятся в 25-40 тыс. евро в зависимости от района и типа дома, 2-комнатные — в 50-65 тыс. (если хотите сэкономить на новом жилье, REALTING советует приобретать его «на стадии котлована»). Поскольку София круглый год полна туристов, учащихся и профессионалов, съехавшихся сюда со всей страны в поисках работы, сдавать квартиры в краткосрочную аренду очень выгодно: за проживание платят от 25 евро в сутки. Что касается долгосрочной аренды, то маленькую студию легко сдать за 250 евро в месяц, 2-комнатную квартиру — за 350-400 евро, а элитные апартаменты в Софии, Болгария — за 1000-1200 евро.

Выгодно ли инвестировать в недвижимость Софии. Какие возможности это дает

Доходность столичной недвижимости достигает 9-10%, но это не единственная причина купить квартиру в Софии или в ее пригороде. Пока еще жилье здесь стоит по европейским меркам недорого, но, по данным REALTING, в последнее время наблюдается рост цен на 10-11%. К 2024 г., когда состоится вхождение Болгарии в Еврозону, они еще вырастут, и купленная сегодня квартира через лет 5 будет стоить на 30-40% дороже. Кроме того, если вложить в любую недвижимость 300 тыс. евро, открывается путь к получению ВНЖ.

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