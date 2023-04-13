Купить дом в Софии, Болгария

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Дом 1 спальня
Sofia City, Болгария
3 Количество комнат
130 м²
Количество этажей 1
€ 15,500
IBG Real Estates is pleased to offer this one storied house, in a nice village near Balchik …
Дом
София, Болгария
210 м²
3/3 Этаж
€ 395,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухэтажный дом у подножия горы Витоша в. Boyana. В до…
Дом
София, Болгария
181 м²
Количество этажей 4
€ 340,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Дом на продажу в. Бояна в тихом месте у подножия горы Витоша! Дом я…
Дом
Pancharevo, Болгария
300 м²
Количество этажей 3
€ 395,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Новый роскошный дом на продажу в деревне Лозен, который расположен …
Дом
Pancharevo, Болгария
320 м²
Количество этажей 3
€ 435,000
Дом
Витоша, Болгария
396 м²
Количество этажей 2
€ 790,000
Дом
София, Болгария
256 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
Дом
Pancharevo, Болгария
256 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
Дом
София, Болгария
450 м²
Количество этажей 2
€ 400,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Дом на продажу в. Lyulin 8 в коммуникативном месте рядом со станцие…
Дом
German, Болгария
293 м²
Количество этажей 3
€ 395,550
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ РЕАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА Дом-близнец на продажу рядом с англо-американской школой. Он …
Дом
Pancharevo, Болгария
585 м²
Количество этажей 3
€ 1,530,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Роскошный дом на одну семью с панорамным видом на гору Витоша в дер…
Дом
Витоша, Болгария
358 м²
€ 400,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается роскошный трехэтажный рядный дом в. Dragalevtsi. Он распо…
Дом
Витоша, Болгария
360 м²
€ 950,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается современный строительный дом, расположенный в тихом месте…
Дом 3 спальни
Витоша, Болгария
3 ванных комнат
240 м²
€ 470,000
Bestay Property presents a brand new house in gated complex for sale in Dragalevtsi district…
Дом
Pancharevo, Болгария
535 м²
Количество этажей 3
€ 594,600
DREAM WISHEN REAL ESTATE Роскошный семейный дом на продажу в закрытом комплексе с собственны…
Дом
Витоша, Болгария
400 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Семейный дом с частной частью двора закрытого комплекса в коммуник…
Дом
София, Болгария
287 м²
Количество этажей 2
€ 380,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Модернистский дом продается в составе комплекса с 6 домами в коммун…
Дом
German, Болгария
280 м²
€ 350,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ РЕАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА Дом на продажу в газете.час. Косанин дол в тихом месте с круг…
Дом
Витоша, Болгария
260 м²
€ 650,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Отдельно стоящий дом на продажу в Драгалевци на коммуникативном уча…
Дом 5 спален
Бояна, Болгария
4 ванных комнат
463 м²
€ 430,000
Bestay Property представляет новый дом для продажи в районе Бояна рядом с резиденцией Бояна.…
Дом 5 спален
София, Болгария
5 ванных комнат
728 м²
€ 3,530,000
Bestay Property предлагает вам современную роскошную и полностью оборудованную резиденцию дл…
Дом 3 спальни
София, Болгария
2 ванных комнат
204 м²
€ 160,000
Bestay Property presents a bright unfurnished maisonette on the third and forth top floor in…
Дом 4 спальни
Бояна, Болгария
4 ванных комнат
330 м²
€ 289,000
Bestay Property presents a family three-floors house in the renowned Pavlovo district with a…
Дом 4 спальни
Софийская область, Болгария
3 ванных комнат
350 м²
€ 480,000
This special estate for sale is part of a gated complex in Dragalevtsi. The property is read…
Дом 4 спальни
Pancharevo, Болгария
4 ванных комнат
300 м²
€ 390,000
Bestay Property представляет удивительный жилой комплекс, расположенный у подножия одного из…
Дом 2 спальни
Slatino, Болгария
1 ванных комнат
260 м²
€ 120,000
Bestay Property представляет два семейных дома в муниципалитете Радомир, деревня Потсарненци…
Дом 4 спальни
Бояна, Болгария
3 ванных комнат
330 м²
€ 490,000
Винтажная усадьба в Бояне, недалеко от природного парка Витоша. Уютная недвижимость имеет пл…
Дом 4 спальни
Софийская область, Болгария
5 ванных комнат
477 м²
€ 850,000
Очарование этого выставленного на продажу дома в его старинном архитектурном силуэте, больши…
Дом
Pancharevo, Болгария
695 м²
€ 749,999
Агентство КВАДРАТ рада предложить вам красивый роскошный солнечный дом с превосходным расп…
Дом 5 спален
София, Болгария
4 ванных комнат
800 м²
€ 699,999
Агентство КВАДРАТ рада предложить вам красивый роскошный меблированный солнечный дом в пре…
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