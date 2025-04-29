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Дома с бассейном в Софии, Болгария

София
30
2 объекта найдено
Дом 5 спален в София, Болгария
Дом 5 спален
София, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 728 м²
Bestay Property предлагает вам современную роскошную и полностью оборудованную резиденцию дл…
$3,49 млн
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Дом 7 спален в София, Болгария
Дом 7 спален
София, Болгария
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 779 м²
Bestay Property presents a luxury residence in the city of Sofia in Vitosha district. The pr…
$3,29 млн
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Параметры недвижимости в Софии, Болгария

с гаражом
с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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