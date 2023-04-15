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  4. Жабинковский район

Купить недвижимость в Жабинковский район, Беларусь

Жабинка
35
Ракитницкий сельский Совет
9
Ленинский сельский Совет
8
Жабинковский сельский Совет
4
Кривлянский сельский Совет
2
Хмелевский сельский Совет
2
Озятский сельский Совет
1
61 объект найдено
Домв Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
15 м²
€ 4,503
Садовый домик в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.- 15,0 кв.м. Стены: материал - газосиликатный бл…
Домв Ленинский, Беларусь
Дом
Ленинский, Беларусь
49 м²
€ 17,652
Продается жилой дом в аг. Ленинский.   Одноуровневый деревянный дом 1960 года постройки…
Домв Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
172 м²
€ 126,086
Лот 7040. Современный коттедж с малыми архитектурными формами, двухэтажной баней и даже собс…
Домв Кривляны, Беларусь
Дом
Кривляны, Беларусь
54 м²
€ 9,456
Покупая этот объект - Вы не платите агентству комиссию! Продаётся загородный дом в агрогород…
Квартира 1 комнатав Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 2/5 Этаж
€ 12,519
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Заречная, 1986 г.п., 2 / 5 кирпич, 31,4 / 31,0 / 19,2 …
Домв Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
57 м²
€ 18,823
ЛОТ 6982. Родительский дом, начало начал… Кто не знает слов этой песни и с каким тепл…
Квартира 2 комнатыв Жабинка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жабинка, Беларусь
2 Количество комнат 58 м² 1/4 Этаж
€ 23,326
Лот 6883. Предлагаем купить двухкомнатную квартиру в Жабинке. Хорошая просторная квартира об…
Квартира 1 комнатав Ленинский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Ленинский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 3/5 Этаж
€ 9,006
1-комнатная квартира, санаторий Буг, 1979 г.п., 3 / 5 кирпич, 33,9 / 33,9 / 19,3 / 6,9, сану…
Домв Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
311 м²
€ 90,062
Дом под чистовую отделку в Жабинковском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 311,07 кв.м, общ.-…
Квартира 3 комнатыв Жабинка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жабинка, Беларусь
3 Количество комнат 78 м² 2/5 Этаж
€ 38,727
Продаётся отличная трёхкомнатная квартира по улице Франциска Скорины в Жабинке. Квартира нах…
Домв Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
124 м²
€ 27,919
Коробка дачного дома жилого типа в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 135,3 кв.м, о…
Домв Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
108 м²
€ 33,323
Лот 6807. В городе Жабинке продаётся одноэтажный блочный жилой дом с мансардой 1971 года пос…
Домв Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
275 м²
€ 73,851
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2018 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 274,5 кв.м, о…
Домв Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
152 м²
€ 88,260
Жилой дом в Жабинковском р-не. 2021 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 151,7 кв.м, общ.- 151,7 кв.м, жил…
Домв Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривлянский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 9,006
Лот 6784. Дом в в агрогородке Жабинковского района. Небольшой населенный пункт (около 400 че…
Домв Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
88 м²
€ 35,574
Лот 6760. В городе Жабинка продаётся одноэтажный жилой дом из бруса 1978 года постройки обще…
Домв Ленинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 36,025
Лот 6758. Ищете уединения? Место отдыха от города, где можно найти единение с природой? Новы…
Домв Ленинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 35,908
Покупая этот объект Вы не платите агентству комиссию! Предлагаем капитальный, построенный дл…
Домв Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
216 м²
€ 72,049
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 367,1 кв.м, общ.- 215,9…
Домв Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
148 м²
€ 62,143
Коробка жилого дома в г.Жабинке. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 201,1 кв.м, общ.- 148,4 кв.м, ж…
Домв Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
111 м²
€ 54,037
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2021 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 115,0 кв.м, общ.- 111,2…
Домв Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
80 м²
€ 11,708
Садовый домик в Жабинковком р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.- 80,0 кв.м. 3 комнаты. Стены: матер…
Домв Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
76 м²
€ 36,925
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Квартира 1 комнатав Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 3/5 Этаж
€ 15,040
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Заречная, 1980 г.п., 3 / 5 кирпич, 34,2 / 34,2 / 17,8 …
Домв Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
130 м²
€ 60,341
Лот 6572. Надоела городская суета? Хочется уединения и тишины? Тогда этот вариант Вас не ост…
Домв Ленинский, Беларусь
Дом
Ленинский, Беларусь
66 м²
€ 17,652
Продается жилой деревянный дом 1960 года постройки с участком 19,5 соток. Дом одноуровневый …
Квартира 2 комнатыв Ленинский, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ленинский, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 2/2 Этаж
Цена по запросу
Продается светлая и уютная 2-х комнатная квартира в аг. Ленинский. Общая площадь 42,7 м.кв. …
Домв Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
85 м²
€ 33,323
ЛОТ 6460. В продаже жилой дом 1976 года постройки в частном секторе г. Жабинка. Общая площад…
Квартира 1 комнатав Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
1 Количество комнат 30 м² 3/3 Этаж
€ 18,012
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. 22 съезда КПСС, 1962 г.п., 3 / 3 кирпич, 30,3 / 30,3 /…
Домв Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
122 м²
€ 58,540
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1987 г.п. Реконструкция 2005г. 1 этаж. Общ.СНБ - 128,5 кв.м, …

Параметры недвижимости в Жабинковский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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