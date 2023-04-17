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Купить недвижимость в Ушачский район, Беларусь

Веркудский сельский Совет
4
Сорочинский сельский Совет
3
Ушачи
2
Ушачский сельский Совет
1
10 объектов найдено
Домв Сорочинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сорочинский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 10,924
Продаётся одноэтажный деревянный дом, облицованный кирпичом 1955 года постройки в д. Слобода…
Квартира 3 комнатыв Веркуды, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Веркуды, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 2/2 Этаж
€ 8,011
В Ушачском районе, агрогородке Веркуды, экологически чистом районе, крае озёрных просторов, …
Коттеджв Веркудский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Веркудский сельский Совет, Беларусь
226 м²
€ 227,593
Продаётся шикарный дом для охоты, рыбалки, ведения агротуризма и просто для уединённого отды…
Домв Сорочинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сорочинский сельский Совет, Беларусь
91 м²
€ 8,649
Предлагаем вашему внимание блочный одноэтажный жилой дом, общей площадью 91.2 кв.м.! Жилая п…
Коттеджв Ушачи, Беларусь
Коттедж
Ушачи, Беларусь
195 м²
€ 40,967
Продается дом в г.п. Ушачи, ул. Мамкина Дом кирпичный 2012 г.п. 3 уровня. Полностью готов к …
Домв Ушачи, Беларусь
Дом
Ушачи, Беларусь
65 м²
€ 15,476
Домв Ушачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ушачский сельский Совет, Беларусь
44 м²
€ 16,387
Продаётся очень крепкий дом в 5 км от г.п.Ушачи (9 км от трассы Минск-Полоцк-граница РФ), 20…
Домв Веркудский сельский Совет, Беларусь
Дом
Веркудский сельский Совет, Беларусь
134 м²
€ 81,933
     Тихое уютное место. Вокруг хвойный лес, чистейшее озеро, свежий воздух. …
Домв Веркудский сельский Совет, Беларусь
Дом
Веркудский сельский Совет, Беларусь
27 м²
€ 4,461
Домв Сорочинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сорочинский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 8,831
Продается реконструированный жилой дом! Дом расположен на хуторе в д. Лесневщина Сорочинског…

Параметры недвижимости в Ушачский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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