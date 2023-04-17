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Купить недвижимость в Стародорожский район, Беларусь

Старые Дороги
4
Языльский сельский Совет
2
6 объектов найдено
Домв Старые Дороги, Беларусь
Дом
Старые Дороги, Беларусь
57 м²
€ 9,104
Продаётся 1-этажный дом в г. Старые Дороги, 140 км от МКАД в Слуцком направлении. …
Квартира 2 комнатыв Старые Дороги, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Старые Дороги, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 5/5 Этаж
€ 16,387
Продажа 2-х комнатной квартиры.   Общая площадь квартиры составляет 45.6 м2, жилая &nda…
Домв Языльский сельский Совет, Беларусь
Дом
Языльский сельский Совет, Беларусь
€ 1,821
Продается дом в сосновом лесу. Дом расположен в 1.5 км от ж/д станции Верхутино, в 40 км от …
Квартира 4 комнатыв Старые Дороги, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Старые Дороги, Беларусь
4 Количество комнат 85 м² 1/2 Этаж
€ 15,021
Продается 4-комнатная квартира. Общая площадь 84.9 кв.м, жилая 50.2,кухня 9.4. Комнаты разде…
Квартира 3 комнатыв Языльский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Языльский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 1/2 Этаж
€ 10,924
Продается трехкомнатная квартира. Нужна реконструкция.  Канализация местная. Газ подвед…
Домв Старые Дороги, Беларусь
Дом
Старые Дороги, Беларусь
72 м²
€ 10,014
Продается трехкомнатная квартира в блокированном доме на 2 хозяина. В доме сделана реконстру…

Параметры недвижимости в Стародорожский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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