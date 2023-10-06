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Таунхаусы в Минской Области, Беларусь
Таунхаус
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10 объектов найдено
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Таунхаус новое здание
Колодищи, Беларусь
103 м²
Продаётся уютная, 3-х комнатная квартира в блокированном доме в Колодищах! Дом 2011 года п…
€146,970
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Таунхаус с ландшафтным дизайном, с беседкой
Петришковский сельский Совет, Беларусь
196 м²
Дом можно купить как целиком на две семьи, так и поквартирно (цена указана за одну половину)…
€151,616
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Таунхаус с мебелью, с камином, с ландшафтным дизайном
Петришковский сельский Совет, Беларусь
198 м²
Продается отдельная квартира в жилом доме со всеми коммуникациями в самом живописном месте …
€145,073
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Таунхаус с ландшафтным дизайном
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
231 м²
Продается современный дом в 15 км от Минска. Смолевичский р-н, Озерицко-Слободской с/с, д. С…
€232,307
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Таунхаус
Сухорукие, Беларусь
180 м²
Продажа таунхауса в д. Сухорукие ул. Куйбышева (Колодищах). 500 метров от Минска. Продается…
€199,120
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Таунхаус
Боровляны, Беларусь
260 м²
Современный таунхаус с отличной планировкой в окружении леса
€246,530
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Таунхаус с гаражом
Тарасово, Беларусь
186 м²
Вашему вниманию предлагается просторный 5-пятикомнатный двух двухуровневый таунхаус располож…
€171,623
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Таунхаус
Тарасово, Беларусь
283 м²
Таунхаус расположен в экологически чистом районе, элитном и комфортном посёлке Тарасово (1 к…
€236,953
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Таунхаус с двором
Боровляны, Беларусь
177 м²
Жить в Валерьяново -престижно и статусно! Это иметь свой собственный дом-таунхаус, где теп…
€84,389
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Таунхаус 3 спальни
Тарасово, Беларусь
6
2
227 м²
3
Идеальный вариант жилой недвижимости для тех, кто мечтает о собственном доме с террасой и лу…
€407,153
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Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь
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