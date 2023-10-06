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Таунхаусы в Минской Области, Беларусь

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10 объектов найдено
Таунхаус новое здание в Колодищи, Беларусь
Таунхаус новое здание
Колодищи, Беларусь
Площадь 103 м²
Продаётся уютная, 3-х комнатная квартира в блокированном доме в Колодищах!   Дом 2011 года п…
€146,970
Таунхаус с ландшафтным дизайном, с беседкой в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус с ландшафтным дизайном, с беседкой
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
Дом можно купить как целиком на две семьи, так и поквартирно (цена указана за одну половину)…
€151,616
Таунхаус с мебелью, с камином, с ландшафтным дизайном в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус с мебелью, с камином, с ландшафтным дизайном
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 198 м²
Продается отдельная квартира в жилом доме  со всеми коммуникациями в самом живописном месте …
€145,073
Таунхаус с ландшафтным дизайном в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Таунхаус с ландшафтным дизайном
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 231 м²
Продается современный дом в 15 км от Минска. Смолевичский р-н, Озерицко-Слободской с/с, д. С…
€232,307
Таунхаус в Сухорукие, Беларусь
Таунхаус
Сухорукие, Беларусь
Площадь 180 м²
Продажа таунхауса  в д. Сухорукие ул. Куйбышева (Колодищах). 500 метров от Минска. Продается…
€199,120
Таунхаус в Боровляны, Беларусь
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
Площадь 260 м²
Современный таунхаус с отличной планировкой в окружении леса
€246,530
Таунхаус с гаражом в Тарасово, Беларусь
Таунхаус с гаражом
Тарасово, Беларусь
Площадь 186 м²
Вашему вниманию предлагается просторный 5-пятикомнатный двух двухуровневый таунхаус располож…
€171,623
Таунхаус в Тарасово, Беларусь
Таунхаус
Тарасово, Беларусь
Площадь 283 м²
Таунхаус расположен в экологически чистом районе, элитном и комфортном посёлке Тарасово (1 к…
€236,953
Таунхаус с двором в Боровляны, Беларусь
Таунхаус с двором
Боровляны, Беларусь
Площадь 177 м²
Жить в Валерьяново -престижно и статусно! Это иметь свой собственный  дом-таунхаус, где теп…
€84,389
Таунхаус 3 спальни в Тарасово, Беларусь
Таунхаус 3 спальни
Тарасово, Беларусь
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Количество этажей 3
Идеальный вариант жилой недвижимости для тех, кто мечтает о собственном доме с террасой и лу…
€407,153

Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

недорогая
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