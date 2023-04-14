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Купить недвижимость в Лидский район, Беларусь

Лида
104
Гончарский сельский Совет
5
Дубровенский сельский Совет
5
Белицкий сельский Совет
4
Берёзовка
4
Круповский сельский Совет
2
Тарновский сельский Совет
2
Ваверский сельский Совет
1
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128 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 3/5 Этаж
€ 28,502
Продается уютная двухкомнатная квартира на третьем этаже, на улице Пролыгина. Дом 1998 года,…
Домв Доржи, Беларусь
Дом
Доржи, Беларусь
32 м²
Цена по запросу
Квартира 1 комнатав Лида, Беларусь
Квартира 1 комната
Лида, Беларусь
1 Количество комнат 40 м² 5/5 Этаж
€ 21,263
Продается  светлая, уютная однокомнатная квартира с ремонтом. Общая площадь 40,3 м2, ко…
Квартира 2 комнатыв Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2 Количество комнат 39 м² 1/2 Этаж
€ 19,273
Домв Тарновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тарновский сельский Совет, Беларусь
74 м²
€ 7,691
Продается деревянный дом в деревне Люборы Лидского района рядом с Дитвой. До реки от дома бу…
Квартира 2 комнатыв Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 5/5 Этаж
€ 22,620
Продается светлая, уютная двухкомнатная квартира по улице Космонавтов, расположенная на пято…
Квартира 3 комнатыв Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 4/5 Этаж
€ 29,407
В квартире много преимуществ, выгодно отличающих ее от квартир, выставленных к продаже на ры…
Квартира 2 комнатыв Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 4/5 Этаж
€ 25,787
Чистая, аккуратная, готовая к проживанию квартира с косметическим ремонтом. В квартире много…
Квартира 3 комнатыв Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 1/5 Этаж
€ 37,912
Продается трхкомнатная квартира на Тухачевского на первом этаже, площадью 66 м2 по СНБ. Дом …
Квартира 3 комнатыв Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 2/5 Этаж
€ 31,669
Квартира расположена на 2-ом этаже пятиэтажного дома. Общ. площадь 62, 7. Жилая 39,9. Кухня …
Квартира 2 комнатыв Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 2/4 Этаж
€ 23,073
Квартира расположена на 2-ом этаже четырехэтажного дома. Общ. площадь 42, 2. Жилая 27,6. Кух…
Квартира 1 комнатав Лида, Беларусь
Квартира 1 комната
Лида, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 2/9 Этаж
€ 25,154
Продам однокомнатную квартиру в доме 2012 года на улице Домейко. Общ.пл.-40,6, жилая пл.-16,…
Квартира 3 комнатыв Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
3 Количество комнат 72 м² 3/5 Этаж
€ 33,931
Продаётся 3-х комнатная квартира на районе Слобода. Квартира на 3 этаже. Хороший вид с двойн…
Домв Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
26 м²
€ 7,962
Продается аккуратная дача с участком за Еврооптом в г.Лида. На участке около садового домика…
Квартира 2 комнатыв Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 3/5 Этаж
€ 24,882
Продаётся 2-к квартира по ул. Пролыгина. Расположена на 3-м этаже пятиэтажного дома. Общая п…
Квартира 1 комнатав Лида, Беларусь
Квартира 1 комната
Лида, Беларусь
1 Количество комнат 44 м² 1/5 Этаж
€ 22,620
Продаётся 1-к квартира по ул. Игнатова. Квартира чехословацкого проекта. Расположена на 1-ом…
Квартира 1 комнатав Берёзовка, Беларусь
Квартира 1 комната
Берёзовка, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 3/5 Этаж
€ 9,048
Продается 1к квартира в г.Берёзовка (дог. 41/2) -1973 год постройки -панельный дом (есть три…
Квартира 2 комнатыв Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 5/5 Этаж
€ 26,240
Продаётся уютная 2-к по ул. Космонавтов. Квартира расположена на 5 этаже пятиэтажного дома. …
Домв Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
137 м²
€ 56,099
Атмосферный кирпичный дом с башней! Это то место, где хочется жить… Дом расположен в …
Квартира 3 комнатыв Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 5/5 Этаж
€ 33,478
Общ площадь 60, 3. Жилая 43, 3. Кухня 6. Большие уютные комнаты площадью 17,1 м. кв.,17,0 м.…
Квартира 2 комнатыв Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2 Количество комнат 67 м² 1/3 Этаж
€ 16,196
Продается 3к квартира в аг. Дворище( дог.55/2) 15км от Лиды. -1990 год постройки -панельный …
Квартира 2 комнатыв Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 1/5 Этаж
€ 28,049
Продается 2х к. кв. в центре города на первом этаже! Общ.-46,5 м. кв., жилая- 31,3 м. кв., к…
Домв Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
35 м²
€ 7,239
На территории участка расположен ветхий дом, который можно использовать под дачу или же выпо…
Квартирав Лида, Беларусь
Квартира
Лида, Беларусь
32 м²
€ 9,048
Продается доля в жилом блокированном доме, 2 комнаты, форма собственности - частная. Сделан …
Квартира 2 комнатыв Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2 Количество комнат 65 м² 1/5 Этаж
€ 45,150
Продается просторная  64,7 м2 готовая к проживанию со всей мебелью и техникой двухкомна…
Квартира 2 комнатыв Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 2/5 Этаж
€ 27,054
Продается просторная двухкомнатная квартира в центре города на втором этаже пятиэтажного дом…
Коттеджв Лида, Беларусь
Коттедж
Лида, Беларусь
156 м²
€ 47,503
Продается дом по улице Айвазовского(район Слобода). Общая площадь дома дома 156 м. кв., жила…
Домв Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
142 м²
€ 76,910
Продаётся уютный жилой дом, полностью готовый для заселения ул. Авиационная. На участке площ…
Домв Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
128 м²
€ 65,871
Продается уютный жилой дом по ул. 2ой переулок Гастелло, полностью готовый для заселения. Пл…
Домв Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
34 м²
€ 14,929
Продаётся 2х комнатная квартира в жилом доме по ул.Куйбышева. (м-н Северный). Дом кирпичный,…

Параметры недвижимости в Лидский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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