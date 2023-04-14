Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Дзержинский район
  5. Квартиры

Купить квартиру в Дзержинский район, Беларусь

Фанипольский сельский Совет
79
Дзержинск
18
Фаниполь
18
Негорельский сельский Совет
12
Станьковский сельский Совет
5
Демидовичский сельский Совет
2
Добринёвский сельский Совет
1
Квартира В архив
Очистить
135 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Негорельский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Негорельский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 1/1 Этаж
€ 7,239
Продается крепкий дом рядом с рекой! Адрес: п. Городище, ул. Набережная. ❤️ Уютный дом в тих…
Квартира 3 комнатыв Станьково, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Станьково, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 1/2 Этаж
€ 28,864
Деревня Станьково отличается тем, что расположена в экологически чистой зоне. Место с отличн…
Квартира 2 комнатыв Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 7/9 Этаж
€ 58,361
Продается 2-комнатная квартира по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Бр…
Квартира 1 комнатав Фаниполь, Беларусь
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
1 Количество комнат 45 м² 3/5 Этаж
€ 39,722
Продается 1-комнатная квартира в кирпичном доме в городе-спутнике по хорошей цене.  Теп…
Квартира 3 комнатыв Станьково, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Станьково, Беларусь
3 Количество комнат 52 м² 1/5 Этаж
€ 27,054
Просторная 3-комнатная квартира в 25 минутах езды от Дзержинска! Адрес: д. Станьково, ул. Во…
Квартира 1 комнатав Дзержинск, Беларусь
Квартира 1 комната
Дзержинск, Беларусь
1 Количество комнат 43 м² 5/5 Этаж
€ 31,668
Продается просторная с хорошим ремонтом 1-комнатная квартира в Дзержинске. Общая площадь по …
Квартира 2 комнатыв Негорелое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Негорелое, Беларусь
2 Количество комнат 56 м² 1/2 Этаж
€ 15,825
Продаётся двухкомнатная квартира! Адрес: аг. Негорелое, ул. Ленинская, д. 103. ❤️Просторная …
Квартира 3 комнатыв Станьково, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Станьково, Беларусь
3 Количество комнат 54 м² 3/5 Этаж
€ 23,254
Квартира 2 комнатыв Фаниполь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 7/10 Этаж
€ 52,932
Продаётся двухкомнатная квартира с отличным ремонтом ! Адрес: г. Фаниполь, ул. Зелёная, д. 2…
Квартира 3 комнатыв Фаниполь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Фаниполь, Беларусь
3 Количество комнат 72 м² 1/9 Этаж
€ 53,837
Продается просторная, светлая  3-комнатная квартира в центре г. Фаниполя, по ул. Комсом…
Квартира 2 комнатыв Фаниполь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат 62 м² 5/5 Этаж
€ 58,813
Остановка – 100 метров, до ст. метро «Малиновка» - 15 минут на маршрутке. …
Квартира 3 комнатыв Дзержинск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дзержинск, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 5/5 Этаж
€ 37,550
Продается просторная, уютная трехкомнатная квартира в г. Дзержинске (площадь указана по СНБ)…
Квартира 1 комнатав Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 44 м² 1/9 Этаж
€ 51,575
Продается уютная с ремонтом квартира в новостройке в г. Фаниполь 44.4 метра по СНБ Жила…
Квартира 1 комнатав Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 5/5 Этаж
€ 36,102
Однокомнатная квартира с ремонтом возле городского парка в Фаниполе! Адрес: г. Фаниполь, ул.…
Квартирав Вязань, Беларусь
Квартира
Вязань, Беларусь
37 м² 2/5 Этаж
€ 14,025
Продается 1/2 доли в 1-комнатной квартире Адрес: г. Фаниполь, ул. Брестская, д. 7 ⭕️ О Вашем…
Квартира 1 комнатав Негорельский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Негорельский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 1/1 Этаж
€ 7,239
Продается крепкий дом рядом с рекой и Дендропарком филиала Ботанического сада. Адрес: п. Гор…
Квартира 2 комнатыв Фаниполь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 7/10 Этаж
€ 50,670
     Продаётся двухкомнатная квартира   с хорошим ремонтом и м…
Квартирав Дзержинск, Беларусь
Квартира
Дзержинск, Беларусь
49 м²
€ 28,502
Квартира 2 комнатыв Дзержинск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 3/3 Этаж
€ 34,383
Прекрасный вариант планировки 2ух комнатной квартиры с застекленным балконом. Раздельный сан…
Квартира 3 комнатыв Энергетиков, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Энергетиков, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 5/5 Этаж
€ 31,669
Квартира 1 комнатав Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 2/9 Этаж
€ 40,626
Продается просторная 1- комнатная квартира в ближайшем пригороде Минска!   В самом комф…
Квартира 1 комнатав Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 25 м² 7/10 Этаж
€ 28,502
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Всего 7-10 минут на м…
Квартира 1 комнатав Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 7/9 Этаж
€ 40,626
Продается 1-комнатная квартира по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Бр…
Квартира 1 комнатав Дзержинск, Беларусь
Квартира 1 комната
Дзержинск, Беларусь
1 Количество комнат 40 м² 3/3 Этаж
€ 31,669
Продается 1-комнатная квартира с отличной планировкой - площадь по СНБ 40.9 кв.м, кухня 9.1 …
Квартира 2 комнатыв Дзержинск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 3/5 Этаж
€ 43,431
Квартира находится на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома. В квартире две комнаты (17…
Квартира 1 комнатав Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 8/10 Этаж
€ 36,099
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комнатав Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 10/10 Этаж
€ 36,099
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комнатав Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 9/10 Этаж
€ 36,099
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 3 комнатыв Энергетиков, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Энергетиков, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 4/5 Этаж
€ 35,288
Продается уютная квартира в поселке Энергетиков. Минская обл., Дзержинский р-н, ул. Независи…
Квартира 3 комнатыв Фаниполь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Фаниполь, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 5/9 Этаж
€ 51,575
Продаём трёхкомнатную квартиру в сердце г.Фаниполь! ул.Коласа,1  Дом 1987 года постройк…

Параметры недвижимости в Дзержинский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти