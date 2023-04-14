Купить квартиру в Дзержинский район, Беларусь

Квартира 1 комната Фанипольский сельский Совет, Беларусь 1 Количество комнат 44 м² 1/9 Этаж

€ 51,575

Продается уютная с ремонтом квартира в новостройке в г. Фаниполь 44.4 метра по СНБ Жила…