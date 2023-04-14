Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Минская область
Дзержинский район
Квартиры
Купить квартиру в Дзержинский район, Беларусь
Фанипольский сельский Совет
79
Дзержинск
18
Фаниполь
18
Негорельский сельский Совет
12
Станьковский сельский Совет
5
Демидовичский сельский Совет
2
Добринёвский сельский Совет
1
Квартира
Очистить
135 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 1 комната
Негорельский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
1/1 Этаж
€ 7,239
Продается крепкий дом рядом с рекой! Адрес: п. Городище, ул. Набережная. ❤️ Уютный дом в тих…
Квартира 3 комнаты
Станьково, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
1/2 Этаж
€ 28,864
Деревня Станьково отличается тем, что расположена в экологически чистой зоне. Место с отличн…
Квартира 2 комнаты
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
55 м²
7/9 Этаж
€ 58,361
Продается 2-комнатная квартира по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Бр…
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
1 Количество комнат
45 м²
3/5 Этаж
€ 39,722
Продается 1-комнатная квартира в кирпичном доме в городе-спутнике по хорошей цене. Теп…
Квартира 3 комнаты
Станьково, Беларусь
3 Количество комнат
52 м²
1/5 Этаж
€ 27,054
Просторная 3-комнатная квартира в 25 минутах езды от Дзержинска! Адрес: д. Станьково, ул. Во…
Квартира 1 комната
Дзержинск, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
5/5 Этаж
€ 31,668
Продается просторная с хорошим ремонтом 1-комнатная квартира в Дзержинске. Общая площадь по …
Квартира 2 комнаты
Негорелое, Беларусь
2 Количество комнат
56 м²
1/2 Этаж
€ 15,825
Продаётся двухкомнатная квартира! Адрес: аг. Негорелое, ул. Ленинская, д. 103. ❤️Просторная …
Квартира 3 комнаты
Станьково, Беларусь
3 Количество комнат
54 м²
3/5 Этаж
€ 23,254
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат
53 м²
7/10 Этаж
€ 52,932
Продаётся двухкомнатная квартира с отличным ремонтом ! Адрес: г. Фаниполь, ул. Зелёная, д. 2…
Квартира 3 комнаты
Фаниполь, Беларусь
3 Количество комнат
72 м²
1/9 Этаж
€ 53,837
Продается просторная, светлая 3-комнатная квартира в центре г. Фаниполя, по ул. Комсом…
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат
62 м²
5/5 Этаж
€ 58,813
Остановка – 100 метров, до ст. метро «Малиновка» - 15 минут на маршрутке. …
Квартира 3 комнаты
Дзержинск, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
5/5 Этаж
€ 37,550
Продается просторная, уютная трехкомнатная квартира в г. Дзержинске (площадь указана по СНБ)…
Квартира 1 комната
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
44 м²
1/9 Этаж
€ 51,575
Продается уютная с ремонтом квартира в новостройке в г. Фаниполь 44.4 метра по СНБ Жила…
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат
39 м²
5/5 Этаж
€ 36,102
Однокомнатная квартира с ремонтом возле городского парка в Фаниполе! Адрес: г. Фаниполь, ул.…
Квартира
Вязань, Беларусь
37 м²
2/5 Этаж
€ 14,025
Продается 1/2 доли в 1-комнатной квартире Адрес: г. Фаниполь, ул. Брестская, д. 7 ⭕️ О Вашем…
Квартира 1 комната
Негорельский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
1/1 Этаж
€ 7,239
Продается крепкий дом рядом с рекой и Дендропарком филиала Ботанического сада. Адрес: п. Гор…
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
7/10 Этаж
€ 50,670
Продаётся двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом и м…
Квартира
Дзержинск, Беларусь
49 м²
€ 28,502
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
3/3 Этаж
€ 34,383
Прекрасный вариант планировки 2ух комнатной квартиры с застекленным балконом. Раздельный сан…
Квартира 3 комнаты
Энергетиков, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
5/5 Этаж
€ 31,669
Квартира 1 комната
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
2/9 Этаж
€ 40,626
Продается просторная 1- комнатная квартира в ближайшем пригороде Минска! В самом комф…
Квартира 1 комната
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
25 м²
7/10 Этаж
€ 28,502
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Всего 7-10 минут на м…
Квартира 1 комната
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
7/9 Этаж
€ 40,626
Продается 1-комнатная квартира по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Бр…
Квартира 1 комната
Дзержинск, Беларусь
1 Количество комнат
40 м²
3/3 Этаж
€ 31,669
Продается 1-комнатная квартира с отличной планировкой - площадь по СНБ 40.9 кв.м, кухня 9.1 …
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
3/5 Этаж
€ 43,431
Квартира находится на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома. В квартире две комнаты (17…
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат
41 м²
8/10 Этаж
€ 36,099
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат
41 м²
10/10 Этаж
€ 36,099
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат
41 м²
9/10 Этаж
€ 36,099
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 3 комнаты
Энергетиков, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
4/5 Этаж
€ 35,288
Продается уютная квартира в поселке Энергетиков. Минская обл., Дзержинский р-н, ул. Независи…
Квартира 3 комнаты
Фаниполь, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
5/9 Этаж
€ 51,575
Продаём трёхкомнатную квартиру в сердце г.Фаниполь! ул.Коласа,1 Дом 1987 года постройк…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Параметры недвижимости в Дзержинский район, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты