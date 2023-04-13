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Продажа коттеджей в Бресте

Коттедж В архив
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13 объектов найдено
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
395 м²
€ 175,496
Продается просторный жилой дом в г. Брест на ул. 4-я Вересковая.   Трехуровневый дом (1…
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
272 м²
€ 127,212
Продается двухэтажный дом с гаражом в цокольном этаже. г. Брест. Отделка фасада - штукатурка…
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
165 м²
€ 107,298
Лот 10323; Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комисси…
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
272 м²
€ 118,210
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
186 м²
€ 115,482
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
132 м²
€ 89,112
Покупая этот объект,- Вы не платите агентству комиссию! Предлагаем жилой дом в р-не Речицы 1…
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
189 м²
€ 64,834
Покупая этот объект Вы не платите агентству комиссию! Предлагается Вашему вниманию жилой дом…
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
342 м²
€ 65,470
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Просторн…
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
129 м²
€ 113,663
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
317 м²
€ 113,663
Лот 6558. В продаже дом мансардного типа с цокольным этажом. Стены - блок/пенопласт/кирпич. …
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
263 м²
€ 104,479
Продается одноэтажная просторная коробка дома в микрорайоне районе Березовка г. Бреста, год …
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
395 м²
€ 175,496
Продается просторный жилой дом в г. Бресте  по ул. 4-я Вересковая. Дом 1999 г.п. , 2 эт…
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
313 м²
€ 152,763
Лот 4384. В продаже просторный особняк в Бресте в микрорайоне Новые Задворцы. Капитальное ст…

Параметры недвижимости в Брест, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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