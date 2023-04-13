Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Брест
  5. Квартиры

Продажа квартир в Бресте

Квартира В архив
Очистить
917 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
3 Количество комнат 70 м² 5/9 Этаж
€ 67,289
Лот 7081. Уютная трехкомнатная квартира в центре города в тёплом кирпичном доме на 5 этаже д…
Квартира 3 комнатыв Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
3 Количество комнат 72 м² 9/9 Этаж
€ 56,286
Лот 7078. Продаётся просторная 3-комнатная квартира в г. Бресте по ул. Краснознаменной. Квар…
Квартира 2 комнатыв Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат 78 м² 3/8 Этаж
€ 136,396
Лот 7084. Элитный кирпичный дом в центре Бреста в районе парка 1 Мая. Просторная двухкомнатн…
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 3/9 Этаж
€ 25,461
Лот 7080. Предлагаем купить уютную однокомнатную квартиру в самом центре города на 3 этаже д…
Квартирав Брест, Беларусь
Квартира
Брест, Беларусь
21 м²
€ 24,551
Лот 7075. В продаже часть одноэтажного кирпичного дома 1969 года постройки в микрорайоне Дуб…
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 5/9 Этаж
€ 28,098
1-комнатная квартира, г. Брест, Партизанский пр-т, 1975 г.п., 5 / 9 кирпич, 34,6 / 31,6 / 17…
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 37 м² 3/9 Этаж
€ 29,098
Лот 7074. Продаётся однокомнатная квартира на 3 этаже 9-этажного панельного дома 1983 года п…
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 30 м² 3/5 Этаж
€ 26,279
1-комнатная квартира, г. Брест, пр-т Машерова, 1966 г.п., 3 / 5 кирпичного, 30,9 / 30,2 / 19…
Квартира 2 комнатыв Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат 61 м² 6/9 Этаж
€ 56,377
ЛОТ 7071. Продается светлая уютная двухкомнатная квартира общей площадью 60,5 кв.м в микрора…
Квартира 2 комнатыв Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат 57 м² 1/9 Этаж
€ 47,284
Лот 7072. Двухкомнатная квартира на 1 этаже 9-этажного панельного дома 2009 года постройки в…
Квартира 2 комнатыв Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат 33 м² 1/1 Этаж
€ 37,554
Лот 7073. Продаётся двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом в кирпичном доме в самом центр…
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 33 м² 5/5 Этаж
€ 23,460
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Красногвардейская, 1988 г.п., 5 / 5 кирпич, 33,4 / 32,5 …
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 1/10 Этаж
€ 29,916
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Рябиновая, 1994 г.п., 1 / 10 панель, 40,7 / 17,0 / 8,7, …
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 1/5 Этаж
€ 22,642
Лот 7070. Продаётся однокомнатная квартира в центре города по улице Кирова. Находится на пер…
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 37 м² 4/5 Этаж
€ 28,098
Лот 7066. Однокомнатная квартира в самом центре г. Бреста. Кирпичный дом. Общая площадь 36.7…
Квартира 2 комнатыв Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат 67 м² 9/13 Этаж
€ 62,469
Предлагаем купить уютную и аккуратную 2-х комнатную квартиру в г. Брест на ул. Стафеева (м-н…
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 5/9 Этаж
€ 38,918
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Вульковская, 2022 г.п., 5 / 9 панель, 44,9 / 42,2 / 17,1…
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 9/10 Этаж
€ 30,916
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Ясеневая, 2009 г.п., 9 / 10 панель, 43,4 / 40,7 / 17,0 /…
Квартира 2 комнатыв Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат 66 м² 5/10 Этаж
€ 56,377
Продается 2-комнатная квартира в г. Бресте, на ул. Суворова. Квартира расположена на 5-этаже…
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 5/5 Этаж
€ 40,828
Лот 7062.  Светлая и уютная однокомнатная квартира в новом кирпичном доме 2016 год…
Квартира 2 комнатыв Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 3/9 Этаж
€ 30,007
Продается 2-х комнатная квартира в г. Брест на ул. Красногвардейская.   Расположена на …
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 5/5 Этаж
€ 40,828
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Красногвардейская, 2016 г.п., 5 / 5 кирпич, 38,7 / 36,0 …
Квартира 2 комнатыв Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат 72 м² 5/18 Этаж
€ 60,924
Лот 7059. Продаётся двухкомнатная квартира на 5 этаже 18-этажного монолитно-каркасного жилог…
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 46 м² 8/9 Этаж
€ 41,192
Предлагаем купить новую просторную 1-комнатную квартиру в г. Брест на ул. Советской Конститу…
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 33 м² 5/5 Этаж
€ 30,553
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Мицкевича, 1984 г.п., 5 / 5 кирпич, 33,9 / 33,1 / 18,6 /…
Квартира 4 комнатыв Брест, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Брест, Беларусь
4 Количество комнат 59 м² 5/5 Этаж
€ 33,190
Продается 4-х комнатная квартира в г. Брест на ул. Советской Конституции.   Расположена…
Квартира 2 комнатыв Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 5/5 Этаж
€ 32,280
Предлагаем купить уютную и аккуратную 2-х комнатную квартиру в г. Брест на пр-т Партизанский…
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 37 м² 3/5 Этаж
€ 30,007
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Солнечная, 1987 г.п., 3 / 5 кирпич, 38,6 / 36,6 / 21,2 /…
Квартира 3 комнатыв Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 1/5 Этаж
€ 34,645
Лот 7056. Продается трехкомнатная квартира на первом этаже 5-этажного панельного дома в южно…
Квартира 2 комнатыв Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат 58 м² 2/5 Этаж
€ 50,012
Лот 7049. Продаётся двухкомнатная квартира на 2 этаже 5-этажного кирпичного дома 2011 года п…

Параметры недвижимости в Брест, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Продажа квартир в Бресте: уютное жилье в самом теплом городе Беларуси

Брест относится к числу наиболее прогрессирующих городов Беларуси. Здесь постоянно развивается промышленность и культура, строятся новые дороги. Особого упоминания заслуживает мягкий климат, из-за того, что город располагается на юго-западе страны. В плане недвижимости покупателей чаще интересуют однокомнатные и двухкомнатные апартаменты в новом фонде.

Где лучше купить квартиру в Бресте

В административном отношении город делится на 2 района: Московский и Ленинский. Первый, охватывающий центр, восток и юг Бреста, включает в себя ряд микрорайонов, среди которых наиболее популярен Южный. Он отличается развитой инфраструктурой.

Ленинский район не менее востребован. Здесь сосредоточено большое количество уютных микрорайонов, таких как Аркадия и Березовка. Они пользуются спросом на рынке вторичного жилья из-за близости к реке Мухавец.

По каким ценам можно купить квартиру в Бресте

На стоимость местной недвижимости влияют разные факторы:

  • расположение на карте города;
  • общая квадратура;
  • техническое состояние.

В среднем цена кв. метра в центральной части города достигает 700-800 евро. На окраинах можно встретить предложения по 500-600 евро за «квадрат». Без наличия ремонта квартиры стоят еще дешевле.

Покупка первичного и вторичного жилья в Бресте с Realting.com

Стать вашим персональным помощником при выборе апартаментов готова наша международная платформа партнерских продаж недвижимости. У нас на сайте вы встретите большое количество объявлений от сертифицированных агентств, которые помогут вам купить квартиру в Бресте. Ко всем актуальным предложениям имеются достоверные фото и описания.

Realting.com
Перейти