Продажа квартир в Бресте: уютное жилье в самом теплом городе Беларуси

Брест относится к числу наиболее прогрессирующих городов Беларуси. Здесь постоянно развивается промышленность и культура, строятся новые дороги. Особого упоминания заслуживает мягкий климат, из-за того, что город располагается на юго-западе страны. В плане недвижимости покупателей чаще интересуют однокомнатные и двухкомнатные апартаменты в новом фонде.

Где лучше купить квартиру в Бресте

В административном отношении город делится на 2 района: Московский и Ленинский. Первый, охватывающий центр, восток и юг Бреста, включает в себя ряд микрорайонов, среди которых наиболее популярен Южный. Он отличается развитой инфраструктурой.

Ленинский район не менее востребован. Здесь сосредоточено большое количество уютных микрорайонов, таких как Аркадия и Березовка. Они пользуются спросом на рынке вторичного жилья из-за близости к реке Мухавец.

По каким ценам можно купить квартиру в Бресте

На стоимость местной недвижимости влияют разные факторы:

расположение на карте города;

общая квадратура;

техническое состояние.

В среднем цена кв. метра в центральной части города достигает 700-800 евро. На окраинах можно встретить предложения по 500-600 евро за «квадрат». Без наличия ремонта квартиры стоят еще дешевле.

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