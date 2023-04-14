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Купить коттедж в Борисовский район, Беларусь

Борисов
12
Гливинский сельский Совет
1
Пригородный сельский Совет
1
Коттедж В архив
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14 объектов найдено
Коттеджв Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
66 м²
€ 28,098
Продается уютный дом со всеми удобствами! Адрес: г. Борисов, пер. Танковый.  ❤️Продаётс…
Коттеджв Гливин, Беларусь
Коттедж
Гливин, Беларусь
159 м²
€ 123,666
Внимание продается новый комфортабельный коттедж. Живописное место для жизни и отдыха у реки…
Коттеджв Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
104 м²
€ 30,916
Прекрасный дом у реки! Адрес: Борисов, ул. Красноармейская. ❤️Тёплый, светлый кирпичный дом …
Коттеджв Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
€ 61,833
Коттеджв Старо-Борисов, Беларусь
Коттедж
Старо-Борисов, Беларусь
380 м²
€ 227,327
Продается двухэтажный коттедж полностью готовый к проживанию со всеми удобствами, с отличным…
Коттеджв Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
249 м²
€ 153,673
Продается современный просторный кирпичный дом в три этажа полностью готовый к проживанию со…
Коттеджв Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
118 м²
€ 86,384
Внимание в продаже отличный большой коттедж общей площадью 118,4 кв.м. Дом блочный,обшит сай…
Коттеджв Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
209 м²
€ 90,021
Продаётся большой дом. Участок 10 соток. Большой гараж с ямой, а также 3 хоз. постройки. На …
Коттеджв Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
176 м²
€ 63,651
Продается просторный двухэтажный коттедж на 2 входа 176м кв в лучшем районе города (тихий це…
Коттеджв Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
230 м²
€ 52,740
Продается коттедж 2003 г.п общей площадью 230кв.м. для постоянного проживания большой семьи!…
Коттеджв Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
102 м²
€ 34,554
Продается дом по улице 3ий пер.Залинейный. Полностью обустроенные, со всеми коммуникациями.Т…
Коттеджв Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
84 м²
€ 68,198
ЦЕНА СНИЖЕНА !!! ПРОДАМ 2-этажный коттедж по ул. Янки Мавра район СЕВЕР-2. В дом подведены в…
Коттеджв Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
323 м²
€ 80,928
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Комфортный жилой ДОМ с очень удобной планировкой и мебелью:3 жилых уров…
Коттеджв Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
377 м²
€ 150,035
Sell cottage, Borisov, per. Pottery, house 12 There is a large two-story cottage in the quie…

Параметры недвижимости в Борисовский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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