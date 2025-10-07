Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Португалия
  3. Мадейра
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Поле для гольфа

Дома около гольф-клуба в Мадейре, Португалия

Фуншал
11
Calheta
8
Santa Cruz
4
Canico
3
1 объект найдено
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Вилла в традиционном стиле, расположенная в верхней части кондоминиума Palheiro Village, явл…
$503,480
