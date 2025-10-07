Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с террасой в Мадейре, Португалия

Фуншал
11
Calheta
8
Santa Cruz
4
Canico
3
14 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Camara de Lobos, Португалия
Дом 4 комнаты
Camara de Lobos, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 302 м²
Количество этажей 3
Property Description:  Property with excellent quality of finishes, located in a closed d…
$620,568
Оставить заявку
Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 4
Площадь 372 м²
Вилла расположена в тихом районе с на солнечном холме с великолепным панорамным видом на оке…
$995,251
Оставить заявку
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
Вилла располагает четырьмя просторными спальнями и привлекательным бассейном в  ландшафтном …
$919,143
Оставить заявку
Monte OnlineMonte Online
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 332 м²
Отличная вилла для одной семьи с панорамным видом на залив Фуншала.Вилла в  два этажа площад…
$731,802
Оставить заявку
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 286 м²
Расположенный в районе Urbanização da Ajuda, дом 3 псальни, недавно отремонтированный,  вклю…
$790,346
Оставить заявку
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 5
Площадь 266 м²
Новый 5 спален дом  расположен в благородном и тихом районе города Фуншал, с хорошим доступо…
$643,986
Оставить заявку
Estate Service 24Estate Service 24
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 412 м²
“Villas Boa Nova” - это кондоминиум, состоящий из 6 односемейных и двухквартирных вилл, все …
$747,024
Оставить заявку
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Вилла в традиционном стиле, расположенная в верхней части кондоминиума Palheiro Village, явл…
$503,480
Оставить заявку
Вилла в Arco da Calheta, Португалия
Вилла
Arco da Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Новая современная вилла площадью 240 м2 расположена на земельном участке площадью 800 м2Вилл…
$643,986
Оставить заявку
Property InvestProperty Invest
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 218 м²
Этот дом с 4 спальнями , построенный на участке площадью более 890 м2, имеет общую площадь д…
$2,69 млн
Оставить заявку
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 871 м²
Современная одноэтажная вилла с потрясающим панорамным видом на город и океанскую гладь расп…
$2,93 млн
Оставить заявку
Вилла в Calheta, Португалия
Вилла
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 294 м²
Минималистский дом имеет следующую планировку:Просторная гостиная / столовая , открытая кухн…
$878,163
Оставить заявку
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 375 м²
Кондоминиум расположен на земле, принадлежавшей Quinta da Boa Nova, всего с 23 домами, все  …
$689,650
Оставить заявку
Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 440 м²
Эта вилла с тремя спальнями и бассейном спроектирована с использованием современных и изыска…
$643,986
Оставить заявку

