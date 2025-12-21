Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома около гольф-клуба в Loule, Португалия

Quarteira
58
Almancil
43
Boliqueime
12
2 объекта найдено
Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Площадь 313 м²
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый этаж …
$1,99 млн
Оставить заявку
Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Дом с 4 спальнями площадью 350 кв.м, совершенно новый, с 3 парковочными местами, внешней тер…
$3,63 млн
Оставить заявку
