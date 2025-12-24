Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Loule
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Loule, Португалия

Quarteira
58
Almancil
43
Boliqueime
12
6 объектов найдено
Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Дом с 4 спальнями площадью 350 кв.м, совершенно новый, с 3 парковочными местами, внешней тер…
$3,63 млн
Оставить заявку
Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Площадь 313 м²
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый этаж …
$1,99 млн
Оставить заявку
Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 277 м²
Две двухквартирные виллы с 2 этажами плюс подвал.Первый этаж состоит из прихожей, гардеробно…
$1,64 млн
Оставить заявку
Sky ApartmentsSky Apartments
Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 5
Площадь 415 м²
One Six Villas - это шесть потрясающих современных соединенных вилл с частными бассейнами, с…
$1,82 млн
Оставить заявку
Вилла в Boliqueime, Португалия
Вилла
Boliqueime, Португалия
Количество спален 5
Очаровательная вилла 5 + 1 спальни с частным бассейном и панорамным видом на море недалеко о…
$2,23 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Loule, Португалия
Таунхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 265 м²
Потрясающий таунхаус с 3 спальнями, спроектированный Васко Виейра, расположен в роскошной об…
$2,23 млн
Оставить заявку
TekceTekce

Типы недвижимости в Loule

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Loule, Португалия

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти