  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Lagoa
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Lagoa, Португалия

Lagoa e Carvoeiro
24
Carvoeiro
21
Estombar e Parchal
8
Estombar
6
2 объекта найдено
Таунхаус в Lagoa, Португалия
Таунхаус
Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Vale de Milho Village - это  инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаусами с 2 и 3 спаль…
$732,428
Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
В Португалии, в Алгарве, в районе Лагоа, недалеко от поля для гольфа Gramacho Golf и прекрас…
$553,646
