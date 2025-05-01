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Купить квартиру в Lagoa e Carvoeiro, Португалия

Carvoeiro
8
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3 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Carvoeiro, Португалия
Пентхаус 5 комнат
Carvoeiro, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
Количество этажей 2
Расположенный в одном из самых желанных мест в мире, этот пентхаус - настоящая жемчужина сов…
$2,58 млн
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Квартира 3 спальни в Lagoa, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 97 м²
Новая квартира на продажу в Лагоа, в регионе Алгарве в Португалии, в совершенно частном и эк…
$447,353
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Квартира 3 комнаты в Carvoeiro, Португалия
Квартира 3 комнаты
Carvoeiro, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 3/11
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$373,607
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Lagoa e Carvoeiro

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Lagoa e Carvoeiro, Португалия

с гаражом
с садом
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
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