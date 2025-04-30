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Квартиры-студии с террасой в Варшаве, Польша

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
200 метров до станции PKP Grochów Современная и минималистичная архитектура Квартиры с…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Параметры недвижимости в Варшаве, Польша

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