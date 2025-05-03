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Виллы с садом в Польше

Мазовецкое воеводство
12
Варшава
7
Малопольское воеводство
4
Западно-Поморское воеводство
3
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4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Los, Польша
Вилла 4 комнаты
Los, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
The proposed house is a project of a modern single-storey house that stands out from its sur…
$519,508
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Вилла 4 комнаты в Краков, Польша
Вилла 4 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
MNIKÓW FREESTANDING HOUSE - near Kraków INVESTMENT: The estate consists of six detached …
$214,816
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Вилла 5 комнат в Koscielisko, Польша
Вилла 5 комнат
Koscielisko, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO - STYLISH PROPERTY WITH GIE…
$948,196
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Вилла 6 комнат в Куявско-Поморское воеводство, Польша
Вилла 6 комнат
Куявско-Поморское воеводство, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 508 м²
Количество этажей 2
BEAUTIFUL HOUSE, REFINED IN EVERY DETAIL. LARGE, WELL-KEPT GARDEN, GARAGE FOR FOUR CARS, IN …
$631,811
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