Виллы в Варшаве, Польша

8 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Варшава, Польша
Вилла 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
Количество этажей 2
We introduce you to an elegant, fully furnished house in an excellent location. The house…
$1,32 млн
НДС
Вилла 5 комнат в Варшава, Польша
Вилла 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Классический дом: первый этаж в свою очередь входит в дом – зал с гардеробной и туалетом. Мы…
$1,34 млн
Вилла 5 комнат в Варшава, Польша
Вилла 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Passion house: the ground floor is in turn entering the house – a hallway with a dressing ro…
$1,34 млн
Monte OnlineMonte Online
Вилла 4 комнаты в Варшава, Польша
Вилла 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Comfort house: the ground floor is in sequence when entering the house – a hallway with a dr…
$1,34 млн
Вилла 6 комнат в Варшава, Польша
Вилла 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
New House & Turnkey These are ideal residences, perfected in every detail. Modern, modern…
$1,30 млн
Вилла 6 комнат в Варшава, Польша
Вилла 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПОКУПКЕ ОДНОСЕМЕЙНОГО ДОМА НА УЧАСТКЕ БОЛЕЕ 1000 М2 - собствен…
$635,843
Century 21Century 21
Вилла 5 комнат в Варшава, Польша
Вилла 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 318 м²
Количество этажей 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$990,439
Вилла 5 комнат в Варшава, Польша
Вилла 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$881,732
