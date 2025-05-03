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Квартиры-студии с садом в Польше

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11
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3 объекта найдено
Студия 1 комната в Гданьск, Польша
Студия 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 4
Studio with terrace and garden ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPLADIEM ó W…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Студия 1 комната в Гданьск, Польша
Студия 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 4
Studio with terrace and garden ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPLADIEM ó W…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Студия 1 комната в Гданьск, Польша
Студия 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 4
Studio with terrace and garden ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPLADIEM ó W…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
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