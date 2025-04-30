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Квартиры-студии в Лодзи, Польша

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10 объектов найдено
Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Квартира в состоянии застройщика.У нас больше квартир в этом проекте, если вы заинтересованы…
$77,186
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Квартира в состоянии застройщика.У нас больше квартир в этом проекте, если вы заинтересованы…
$86,524
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Продается полностью меблированная однокомнатная квартира площадью почти 34 м2, на 7-м этаже,…
$114,619
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Меблированная квартира-студия на продажу. В этом проекте у нас больше квартир разных квадрат…
$104,020
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Продается однокомнатная квартира площадью 24 м2 ул. Килинского 33 в Лодзи.Квартира с земельн…
$95,960
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Меблированная квартира на продажу. В этом проекте у нас больше квартир разных квадратных мет…
$111,953
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Квартира в девелоперском состоянии с садом.У нас больше квартир в этом проекте, если вы заин…
$106,622
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Меблированная квартира на продажу. В этом проекте у нас больше квартир разных квадратных мет…
$106,417
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Привет!У меня есть хорошая студия для продажи с садом. Это стандарт разработчика. Размер: 32…
$95,693
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Меблированная квартира на продажу. В этом проекте у нас больше квартир разных квадратных мет…
$103,956
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Параметры недвижимости в Лодзи, Польша

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