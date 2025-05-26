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Квартиры-студии в Лодзинском воеводстве, Польша

Лодзь
10
Студия Удалить
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11 объектов найдено
Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Привет!У меня есть хорошая студия для продажи с садом. Это стандарт разработчика. Размер: 32…
$95,802
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Меблированная квартира на продажу. В этом проекте у нас больше квартир разных квадратных мет…
$112,081
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Продается однокомнатная квартира площадью 24 м2 ул. Килинского 33 в Лодзи.Квартира с земельн…
$96,413
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Квартира в девелоперском состоянии с садом.У нас больше квартир в этом проекте, если вы заин…
$106,743
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Квартира в состоянии застройщика.У нас больше квартир в этом проекте, если вы заинтересованы…
$77,274
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Продается полностью меблированная однокомнатная квартира площадью почти 34 м2, на 7-м этаже,…
$114,749
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Студия 1 комната в Велюнь, Польша
Студия 1 комната
Велюнь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Квартира-студия на продажу в центре города Лодзь. Размер 31,18 м2лицом к северу Пол: 1-й эта…
$92,395
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Меблированная квартира-студия на продажу. В этом проекте у нас больше квартир разных квадрат…
$104,511
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Меблированная квартира на продажу. В этом проекте у нас больше квартир разных квадратных мет…
$104,447
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Меблированная квартира на продажу. В этом проекте у нас больше квартир разных квадратных мет…
$106,919
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Квартира в состоянии застройщика.У нас больше квартир в этом проекте, если вы заинтересованы…
$86,932
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Параметры недвижимости в Лодзинском воеводстве, Польша

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