  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Малопольское воеводство
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Малопольском воеводстве, Польша

2 объекта найдено
Студия 2 комнаты в Малопольское воеводство, Польша
Студия 2 комнаты
Малопольское воеводство, Польша
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 5
FLAT M2: Две комнаты, зал, ванная комната, кухонькаМы рады представить наши новые инвестиции…
$179,885
Студия 2 комнаты в Краков, Польша
Студия 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ОТРЕКОНСТРУКТИВНОМ, ЭЛЕГАНТНОМ ЗДАНИИ в центре Кракова.Квартира в с…
$216,199
