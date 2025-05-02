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Жильё в Прушковском повяте, Польша

Прушкув
18
gmina Raszyn
17
gmina Michalowice
7
Пястув
4
46 объектов найдено
Квартира в Фаленты-Нове, Польша
Квартира
Фаленты-Нове, Польша
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Новые дома площадью 90,6 кв.м каждый. Парковочные места: 2 на дом + парковка под навесом (по…
$178,979
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Квартира 2 спальни в Прушкув, Польша
Квартира 2 спальни
Прушкув, Польша
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
Новый комплекс на 40 квартир, с подземным гаражом, расположенный по адресу ul. Wesołej 1 в P…
$127,753
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Дом 8 комнат в Reguly, Польша
Дом 8 комнат
Reguly, Польша
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Количество этажей 2
Offer only at the Kubiak real estate office for sale a detached house located in the rules …
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Opacz Mala, Польша
Дом 4 комнаты
Opacz Mala, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/1
Новый комплекс домов площадью до 250 м2 с гаражом построен в Michatowice под Варшавой Уютная…
$371,017
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Таунхаус 4 комнаты в Сломин, Польша
Таунхаус 4 комнаты
Сломин, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Spring View - это новый строящийся жилой комплекс в Сломине, всего в 20 км от Варшавы. Пр…
$242,166
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Дом 4 комнаты в Фаленты, Польша
Дом 4 комнаты
Фаленты, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
66 энергоэффективных мини-домов, которые, несмотря на экономичные квадратные метры, скрывают…
$230,167
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inwest.warszawa
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Квартира 4 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 4 комнаты
Прушкув, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 2/3
Продается квартира в центре Pruszków, рядом с парком Kościuszki.  Небольшой комплекс на 11 к…
$311,722
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Квартира 5 комнат в Яворова, Польша
Квартира 5 комнат
Яворова, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/2
Продается просторный сегмент в Raszyn. Полезная площадь: 143,91 м²Общая площадь: 159,98 м² Н…
$334,152
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Квартира 2 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 2 комнаты
Прушкув, Польша
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Двухкомнатная функциональная квартира в уютном комплексе Blanco в Прушкуве по адресу ул. Лип…
$160,031
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Дом 5 комнат в Яворова, Польша
Дом 5 комнат
Яворова, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/2
Продается просторный сегмент в Raszyn. Полезная площадь: 143,91 м²Общая площадь: 159,98 м² Н…
$335,414
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Дуплекс 4 комнаты в Янки, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Янки, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Przytulne Janki II is the second stage of an intimate estate of semi-detached and semi-detac…
$246,453
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Квартира в Прушкув, Польша
Квартира
Прушкув, Польша
Описание объекта недвижимости Рад представить Вам участок по…
Цена по запросу
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Дуплекс 4 комнаты в Лящки, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Лящки, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать - полуотдельный дом на продажуЭто второй этап жилищного строительства. Заве…
$304,388
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Квартира 2 спальни в Прушкув, Польша
Квартира 2 спальни
Прушкув, Польша
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс строится в зеленой части Прушкува, рядом с Мазовшеским парком, вдали от промы…
$159,845
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Квартира 2 комнаты в Пястув, Польша
Квартира 2 комнаты
Пястув, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
for sale, functional, scheduled two -room apartment with an area of ​​53m2 located on the th…
Цена по запросу
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KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
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Дом 5 комнат в Давиды Банкове, Польша
Дом 5 комнат
Давиды Банкове, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 1/3
Уютный, закрытый поселок домов, расположенный в Dawidy Bankowe, на пересечении улиц Kwiatów …
$240,687
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Квартира в Reguly, Польша
Квартира
Reguly, Польша
Площадь 24 м²
Количество этажей 4
В рамках комплекса будут сданы в эксплуатацию 39 жилых квартир площадью от 24 м² до 58,50 м²…
$77,839
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Квартира 3 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 3 комнаты
Прушкув, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 2/3
Продается уникальная 3-комнатная квартира в Варшаве, Pruszków, с возможностью перепланировки…
$311,703
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Квартира 3 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 3 комнаты
Прушкув, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 2/3
for sale a modern, functional, two -level apartment, with an area of ​​68.5 m2 (101m2 with s…
Цена по запросу
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KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
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Таунхаус 4 комнаты в Сломин, Польша
Таунхаус 4 комнаты
Сломин, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Spring View - это новый строящийся жилой комплекс в Сломине, всего в 20 км от Варшавы. Пр…
$236,958
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Таунхаус 4 комнаты в Сломин, Польша
Таунхаус 4 комнаты
Сломин, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Spring View - это новый строящийся жилой комплекс в Сломине, всего в 20 км от Варшавы. Пр…
$236,958
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Прушкув, Польша
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Прушкув, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 6/7
Прусков о. "Новый город Прусков" - площадь Механики - на продажу уникальная, современно зако…
Цена по запросу
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KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
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Квартира 4 комнаты в Parzniew, Польша
Квартира 4 комнаты
Parzniew, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
Продается уникальная 4-комнатная квартира в Pruszków. Двухуровневая, расположена на 4 и 5 эт…
$295,823
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Дом 5 комнат в Яворова, Польша
Дом 5 комнат
Яворова, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/2
Продается просторный сегмент в Raszyn. Полезная площадь: 143,91 м²Общая площадь: 159,98 м² Н…
$334,152
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Дом 6 комнат в Прушкув, Польша
Дом 6 комнат
Прушкув, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 1/1
Продается просторный дом 190 м² на участке 681 м² в Pruszków. Дом расположен в тихом районе …
$567,237
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Квартира 3 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 3 комнаты
Прушкув, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/3
Продается просторная 3-комнатная квартира площадью 56,09 м² в Pruszków, на втором этаже здан…
$205,375
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Квартира 4 комнаты в Пястув, Польша
Квартира 4 комнаты
Пястув, Польша
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Этаж 3/4
Идеальное предложение для инвестиций и сдачи в аренду. Возможность разделения квартиры на дв…
$175,164
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Таунхаус 5 комнат в Zolwin, Польша
Таунхаус 5 комнат
Zolwin, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Доми Прай Стаднини 2 - Эксклюзивная жилая недвижимость в ЖулвинеОткройте для себя очарование…
$312,455
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Дуплекс 4 комнаты в Фаленты-Нове, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Фаленты-Нове, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
The house has four rooms. On the ground floor, more than 35m2 living room is designed with a…
$209,910
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Дом 7 комнат в Варшава, Польша
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Этаж 1/2
Продается дом в окрестностях DK7, с легким доступом к станции WKD Opacz.  На первом этаже ра…
$586,355
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Типы недвижимости в Прушковском повяте

квартиры
дома

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