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Дома в Прушковском повяте, Польша

gmina Raszyn
15
gmina Michalowice
4
22 объекта найдено
Дом 8 комнат в Reguly, Польша
Дом 8 комнат
Reguly, Польша
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Количество этажей 2
Offer only at the Kubiak real estate office for sale a detached house located in the rules …
Цена по запросу
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KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
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Дом 4 комнаты в Opacz Mala, Польша
Дом 4 комнаты
Opacz Mala, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/1
Новый комплекс домов площадью до 250 м2 с гаражом построен в Michatowice под Варшавой Уютная…
$371,017
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Таунхаус 4 комнаты в Сломин, Польша
Таунхаус 4 комнаты
Сломин, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Spring View - это новый строящийся жилой комплекс в Сломине, всего в 20 км от Варшавы. Пр…
$242,166
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Дом 4 комнаты в Фаленты, Польша
Дом 4 комнаты
Фаленты, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
66 энергоэффективных мини-домов, которые, несмотря на экономичные квадратные метры, скрывают…
$230,167
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inwest.warszawa
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Дом 5 комнат в Яворова, Польша
Дом 5 комнат
Яворова, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/2
Продается просторный сегмент в Raszyn. Полезная площадь: 143,91 м²Общая площадь: 159,98 м² Н…
$335,414
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OKEASK
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Дуплекс 4 комнаты в Янки, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Янки, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Przytulne Janki II is the second stage of an intimate estate of semi-detached and semi-detac…
$246,453
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Дуплекс 4 комнаты в Лящки, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Лящки, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать - полуотдельный дом на продажуЭто второй этап жилищного строительства. Заве…
$304,388
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Дом 5 комнат в Давиды Банкове, Польша
Дом 5 комнат
Давиды Банкове, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 1/3
Уютный, закрытый поселок домов, расположенный в Dawidy Bankowe, на пересечении улиц Kwiatów …
$240,687
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OKEASK
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Таунхаус 4 комнаты в Сломин, Польша
Таунхаус 4 комнаты
Сломин, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Spring View - это новый строящийся жилой комплекс в Сломине, всего в 20 км от Варшавы. Пр…
$236,958
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Таунхаус 4 комнаты в Сломин, Польша
Таунхаус 4 комнаты
Сломин, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Spring View - это новый строящийся жилой комплекс в Сломине, всего в 20 км от Варшавы. Пр…
$236,958
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Дом 5 комнат в Яворова, Польша
Дом 5 комнат
Яворова, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/2
Продается просторный сегмент в Raszyn. Полезная площадь: 143,91 м²Общая площадь: 159,98 м² Н…
$334,152
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OKEASK
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Дом 6 комнат в Прушкув, Польша
Дом 6 комнат
Прушкув, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 1/1
Продается просторный дом 190 м² на участке 681 м² в Pruszków. Дом расположен в тихом районе …
$567,237
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OKEASK
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Таунхаус 5 комнат в Zolwin, Польша
Таунхаус 5 комнат
Zolwin, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Доми Прай Стаднини 2 - Эксклюзивная жилая недвижимость в ЖулвинеОткройте для себя очарование…
$312,455
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Дуплекс 4 комнаты в Фаленты-Нове, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Фаленты-Нове, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
The house has four rooms. On the ground floor, more than 35m2 living room is designed with a…
$209,910
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Дом 7 комнат в Варшава, Польша
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Этаж 1/2
Продается дом в окрестностях DK7, с легким доступом к станции WKD Opacz.  На первом этаже ра…
$586,355
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OKEASK
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Коттедж 10 комнат в Nowa Wies, Польша
Коттедж 10 комнат
Nowa Wies, Польша
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Количество этажей 2
Широкий спектр возможностей в коммуне Михаловице, kt & oacute, граничит с Прушкувом около Ва…
$742,430
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Дуплекс 4 комнаты в Фаленты-Нове, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Фаленты-Нове, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
The house has four rooms. On the ground floor, more than 35m2 living room is designed with a…
$226,926
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Дом 3 комнаты в Фаленты Дуже, Польша
Дом 3 комнаты
Фаленты Дуже, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
Новый комплекс домов и квартир площадью 59м2-81,32м2, строящийся на окраине Варшавы с прекра…
$135,919
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Дуплекс 5 комнат в Давиды Банкове, Польша
Дуплекс 5 комнат
Давиды Банкове, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 3
WELCOME - the houses of this phase are already practically finished. The next stage is comi…
$263,502
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Дуплекс 4 комнаты в Фаленты-Нове, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Фаленты-Нове, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
The house has four rooms. On the ground floor, more than 35m2 living room is designed with a…
$209,910
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Дом 4 комнаты в Фаленты, Польша
Дом 4 комнаты
Фаленты, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
66 энергоэффективных мини-домов, которые, несмотря на экономичные квадратные метры, скрывают…
$230,167
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inwest.warszawa
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Коттедж в Пястув, Польша
Коттедж
Пястув, Польша
Площадь 637 м²
Количество этажей 4
Piast ó w, p ó Łnocna part of the city – For sale a four -storey residential and service bui…
Цена по запросу
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KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
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Русский, Polski

Типы недвижимости в Прушковском повяте

таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Прушковском повяте, Польша

с садом
Недорогая
Элитная
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