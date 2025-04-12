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Жильё в gmina Brwinow, Польша

2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Parzniew, Польша
Квартира 4 комнаты
Parzniew, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
Продается уникальная 4-комнатная квартира в Pruszków. Двухуровневая, расположена на 4 и 5 эт…
$295,823
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Таунхаус 5 комнат в Zolwin, Польша
Таунхаус 5 комнат
Zolwin, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Доми Прай Стаднини 2 - Эксклюзивная жилая недвижимость в ЖулвинеОткройте для себя очарование…
$312,455
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов